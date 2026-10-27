Tucumán bajo alerta por tormentas: el día que el tiempo dará un giro radical y llegará el alivio

¿Cómo estará el tiempo este miércoles y jueves en Tucumán?

Para este miércoles se pronostican lluvias durante toda la jornada, aunque con distinta intensidad. Durante la madrugada se esperan precipitaciones aisladas y una temperatura de 13°C. Con el correr de las horas, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 23°C por la tarde, cuando se prevén tormentas aisladas.