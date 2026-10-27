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Tucumán bajo alerta por tormentas: el día que el tiempo dará un giro radical y llegará el alivio

La Provincia tendrá varios días de inestabilidad, con posibles tormentas y temperaturas de hasta 27°C. Qué anticipa el pronóstico para el cierre de la semana.

TUCUMÁN. Las malas condiciones climáticas continuarán hasta el fin de semana.
TUCUMÁN. Las malas condiciones climáticas continuarán hasta el fin de semana.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió un alerta por tormentas en Tucumán para esta semana, debido a un frente de inestabilidad que provocará precipitaciones, fuertes ráfagas y granizo.
  • Tras una breve tregua soleada, el mal tiempo persistirá de miércoles a sábado con chaparrones continuos, tormentas aisladas y marcas térmicas de hasta 27°C.
  • Las condiciones mejorarán recién el domingo, cuando cese la probabilidad de precipitaciones y el clima otorgue un respiro definitivo a toda la provincia.
Resumen generado con IA

Aunque el sol sorprendió a los tucumanos por unas horas durante el inicio de la semana, el alivio duró poco. Las malas condiciones del tiempo volverán a ser protagonistas en los próximos días, con lluvias y tormentas previstas para gran parte de Tucumán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas para este martes. Según el informe oficial, se esperan fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrían estar acompañados por ráfagas de viento, caída de granizo y abundante agua en cortos períodos.

¿Cómo estará el tiempo este miércoles y jueves en Tucumán?

Para este miércoles se pronostican lluvias durante toda la jornada, aunque con distinta intensidad. Durante la madrugada se esperan precipitaciones aisladas y una temperatura de 13°C. Con el correr de las horas, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 23°C por la tarde, cuando se prevén tormentas aisladas.

Hacia la noche, las precipitaciones continuarían y la temperatura descendería hasta los 18°C.

El jueves tampoco ofrecerá una mejora significativa. Se espera una mínima de 15°C y una máxima de 25°C, con chaparrones y tormentas aisladas a lo largo del día.

¿Cuándo mejorará el tiempo en Tucumán?

Para el viernes, el pronóstico anticipa una mínima de 14°C y una máxima de 27°C. Durante la mañana, el cielo permanecería mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.

El sábado continuará la inestabilidad, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y los 27°C. Se prevé una jornada mayormente nublada, con posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

Recién el domingo llegaría un respiro. Para ese día se espera cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 27°C, sin precipitaciones.

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