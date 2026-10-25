El Niño en la Argentina: hasta cuándo durarán las lluvias y qué pasará en noviembre

El fenómeno no afectará de la misma manera a todas las provincias. El noreste y el este del país, especialmente el Litoral, aparecen entre las regiones con mayores probabilidades de registrar precipitaciones por encima de los valores habituales. En esas áreas, la combinación de lluvias persistentes, humedad y tormentas podría favorecer las crecidas de los ríos y los anegamientos.