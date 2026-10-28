El empleo formal muestra signos de debilidad

Los datos expuestos sobre el panorama laboral en la Argentina se desprenden del último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) a cargo de la UBA-Conicet. El trabajo detalló que el empleo asalariado formal total cayó 1,5% interanual en julio pasado, lo que implica una pérdida de 155.000 puestos de trabajo en un año y retrocedió 3,6% frente a noviembre de 2023, lo que representa un recorte de 370.000 fuentes laborales. A nivel mensual, la cantidad de asalariados registrados retrocedió en algo más de 9.000 puestos de trabajo (-0,1%) respecto al mes anterior. Con este resultado, el total de trabajadores con cobertura de la seguridad social se ubicó en 9,93 millones de personas.