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El empleo formal muestra signos de debilidad

La erosión del salario mínimo.

El empleo formal muestra signos de debilidad
Por Redacción Economía 28 Octubre 2026

El mercado de trabajo formal en la Argentina volvió a mostrar señales de debilidad en el inicio del segundo semestre del año, con el empleo sumando su decimocuarto mes de caída consecutiva y el salario mínimo ubicándose en un piso histórico. 

Los datos expuestos sobre el panorama laboral en la Argentina se desprenden del último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) a cargo de la UBA-Conicet. El trabajo detalló que el empleo asalariado formal total cayó 1,5% interanual en julio pasado, lo que implica una pérdida de 155.000 puestos de trabajo en un año y retrocedió 3,6% frente a noviembre de 2023, lo que representa un recorte de 370.000 fuentes laborales. A nivel mensual, la cantidad de asalariados registrados retrocedió en algo más de 9.000 puestos de trabajo (-0,1%) respecto al mes anterior. Con este resultado, el total de trabajadores con cobertura de la seguridad social se ubicó en 9,93 millones de personas.

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En materia de ingresos, el reporte destaca la profunda erosión del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En septiembre, el mínimo se fijó en $ 383.800 nominales, manteniéndose sin variación en términos reales respecto del mes anterior (0%). Sin embargo, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, el haber mínimo real acumuló un desplome del 40,8%. Esta caída sitúa al salario mínimo real en niveles inferiores a los de la crisis de 2001, alcanzando su valor más bajo desde junio de 2003 y representando apenas un tercio (-67,1%) de su máximo histórico de septiembre de 2011.


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