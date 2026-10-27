¿Habrá feriado en Tucumán por la visita del Papa León XIV? Qué dijo el gobernador Osvaldo Jaldo

“Porque para dar un feriado, se paraliza la provincia. Y hoy, como está la situación económica, tenemos que pensar que mucha gente por ahí seguramente va a querer viajar a verlo al Papa, mucha gente va a querer estar cerca del Papa, pero también tenemos que pensar que hay una economía provincial que viene muy diezmada, porque la macroeconomía no arranca a nivel nacional y mucho menos la micro”, expresó.