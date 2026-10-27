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¿Habrá feriado en Tucumán por la visita del Papa León XIV? Qué dijo el gobernador Osvaldo Jaldo

El Sumo Pontífice estará en la Argentina los días 9, 10 y 11 de noviembre.

VISITA. León XIV llegará el domingo 8 de noviembre al país, y desarrollará una agenda hasta el miércoles 11.
VISITA. León XIV llegará el domingo 8 de noviembre al país, y desarrollará una agenda hasta el miércoles 11.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo evalúa declarar feriado en Tucumán por la visita del papa León XIV en noviembre, a la espera de confirmación oficial sobre un encuentro de mandatarios.
  • Jaldo explicó que la medida depende del protocolo nacional y del Vaticano, mientras advirtió que un día no laborable afectaría la frágil economía y el comercio local.
  • El gobierno tucumano comunicará su decisión con antelación, buscando balancear la devoción de los fieles que deseen viajar con los costos salariales del sector privado.
Resumen generado con IA

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista para los días 9, 10 y 11 de noviembre, y señaló que todavía no recibió una comunicación oficial sobre la posibilidad de participar de un encuentro con el Sumo Pontífice junto a otros mandatarios provinciales.

“En cuanto al encuentro de gobernadores con el Papa, se lo está definiendo y entra dentro del protocolo que ha fijado el Vaticano con la República Argentina. Y, en ese sentido, nosotros todavía no tenemos ninguna comunicación oficial, ni quién les habla ni ningún gobernador”, expresó.

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En ese marco, Jaldo manifestó su interés en participar de la reunión, en caso de que Tucumán sea incluido en la convocatoria. “Por lo tanto, si somos incluidos, no hay duda que nos gustaría mucho estar con el Santo Padre, poder conversar, si es posible, y, si no, pedir muchas bendiciones para la Argentina y para los tucumanos”, sostuvo.

Qué dijo Jaldo sobre un posible feriado provincial

Por otra parte, el mandatario explicó que el Gobierno provincial todavía no resolvió si establecerá un feriado con motivo de la visita papal. Según indicó, la decisión dependerá de las actividades previstas y de la agenda nacional.

“Ya tenemos un feriado nacional, y el resto no lo hemos decidido todavía. No lo hemos decidido porque depende de las actividades y de la agenda que se tenga a nivel nacional”, afirmó.

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También señaló que la medida requiere evaluar sus consecuencias sobre la actividad económica y comercial de la provincia. En ese sentido, advirtió que un feriado implica la interrupción de actividades en distintos sectores y puede incrementar los costos laborales para los comercios y las empresas que decidan mantener sus servicios.

“Porque para dar un feriado, se paraliza la provincia. Y hoy, como está la situación económica, tenemos que pensar que mucha gente por ahí seguramente va a querer viajar a verlo al Papa, mucha gente va a querer estar cerca del Papa, pero también tenemos que pensar que hay una economía provincial que viene muy diezmada, porque la macroeconomía no arranca a nivel nacional y mucho menos la micro”, expresó.

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Por último, el mandatario tucumano remarcó que la decisión contemplará tanto el interés de los ciudadanos que deseen participar de las actividades vinculadas con la visita como el impacto económico de la medida.

“Entonces, por ahí cerrar un negocio, por ahí parar una actividad, o bien seguir con la actividad, pero pagar el salario doble, se encarece. Entonces, tenemos que pensar desde varios puntos de vista, pero cuando nosotros tengamos la decisión, seguramente, públicamente la vamos a estar informando con la antelación suficiente”, concluyó.

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