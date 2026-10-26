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La visita del Papa tendrá decenas de shows en Córdoba y Buenos Aires: los artistas invitados

La organización del viaje abrió una convocatoria para que artistas acompañen la visita en los dstintos encuentros.

La visita del Papa tendrá decenas de shows en Córdoba y Buenos Aires: los artistas invitados
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Conferencia Episcopal Argentina anunció los artistas que tocarán del 8 al 11 de noviembre en Buenos Aires y Córdoba para acompañar la visita del papa León XIV al país.
  • Pese a la reciente cirugía del pontífice, la comitiva confirmó más de 800 músicos y coristas que participarán en vigilias, misas y actos en Fadea, Claypole y Luján.
  • Se anticipa una histórica afluencia de fieles en la misa de Luján y los organizadores prevén confirmar más personalidades artísticas a medida que se acerque el evento.
Resumen generado con IA

La reciente operación del papa León XIV no detuvo los preparativos de América Latina para su próxima visita. Una estadía de 12 días le espera al Sumo Pontífice con una recorrida por tres países. Su paso por Argentina se dará entre el 8 y el 11 de noviembre. Por eso, la Conferencia Episcopal Argentina ya dio a conocer el listado de figuras que musicalizarán y conducirán los eventos más convocantes del Viaje Apostólico.

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Este domingo, el Episcopado Argentino junto a las cuentas oficiales del viaje del Papa a Argentina, al Arzobispado de Buenos Aires, la Arquidiócesis de Córdoba y la Obra Don Orione Argentina-Paraguay-Uruguay, informaron vía redes sociales y plataformas quiénes confirmaron su presencia para las primeras semanas de noviembre.

Artistas que estarán en la visita del papa León XIV a Argentina

La organización informó que habrá más de 600 coristas y más de 200 músicos en escena que acompañarán las celebraciones litúrgicas.

En el paso de la comitiva vaticana por Claypole el lunes 9 de noviembre, donde será la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, se presentará Abel Pintos, acompañado por el Coro Cottolengo Don Orione. En el “Monumento de los Españoles” estarán “Los Olmos”, Uriel Arcodaci, “Athenas”, Vero Sanfilippo, “Corrientes Purajhei” y “Magnificat”. El mismo día en la UCA, en el Encuentro con el Mundo del Trabajo, se presentará Agustín Day.

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El martes 10, León XIV se trasladará a Córdoba. La vigilia en la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (Fadea) estará acompañada por José Luis Miralles, Coro Agnes, Ignacio Sagala, “Toco para Dios”, Maxi Larghi, Trinidad, “Cor Mariae”, “Ruah”, “Tradición Serrana”, Andrés Castellano, Jorge Rojas, Pablo Martínez, Jairo y DUITO.

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El mismo martes por la noche, otra vez en Buenos Aires, será el Encuentro con los Jóvenes, que será conducido por los periodistas Sofía Martínez y Nacho Girón. Los números musicales estarán a cargo de “Banuev”, Tati Domínguez, Alan Madanes, Maggie Cullen, el Ballet Maia Roldán, Valentino Merlo, Lucas Rodríguez y Nahuel Pennisi.

Shows en la Basílica de Luján

El último día de estancia de León XIV en Argentina se espera que se haga el evento más convocante de todos: la Santa Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Se espera a miles de fieles para la mañana del miércoles 11. El encuentro estará acompañado por Luciano Pereyra –quien recientemente se sumó al recibimiento–, “Campedrinos”, “Filocalia”, “Carafea”, “Santiago Tucumán”, Ballet Sumampa y “Hermanos Menta”.

El Episcopado agradeció “especialmente la generosidad y disponibilidad de quienes aceptaron sumarse a la propuesta, ofreciendo sus talentos al servicio de este momento tan significativo para la Iglesia como para toda la Argentina”. Además, se irán agregando otros artistas conforme se acerque la fecha.

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