La visita del Papa tendrá decenas de shows en Córdoba y Buenos Aires: los artistas invitados

La reciente operación del papa León XIV no detuvo los preparativos de América Latina para su próxima visita. Una estadía de 12 días le espera al Sumo Pontífice con una recorrida por tres países. Su paso por Argentina se dará entre el 8 y el 11 de noviembre. Por eso, la Conferencia Episcopal Argentina ya dio a conocer el listado de figuras que musicalizarán y conducirán los eventos más convocantes del Viaje Apostólico.