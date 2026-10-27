Reelección de Jaldo: Juri criticó la presentación judicial de la oposición

El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, rechazó este martes la presentación judicial de la oposición contra el artículo 90 de la Constitución provincial y defendió la reelección del gobernador Osvaldo Jaldo. El dirigente calificó la iniciativa como una maniobra electoral destinada a “desinformar y confundir a la gente”.