Reelección de Jaldo: Juri criticó la presentación judicial de la oposición

Resumen para apurados
- Este martes en Tucumán, Fernando Juri rechazó la demanda judicial opositora contra la reelección de Osvaldo Jaldo al calificarla como una maniobra electoral para desinformar.
- La oposición acudió a la Justicia nacional para impugnar el artículo 90 de la Constitución provincial, lo que motivó el respaldo del bloque peronista capitalino a Jaldo.
- La disputa legal ante los tribunales determinará si Jaldo queda formalmente habilitado para postularse en 2027, marcando el pulso de la interna política provincial.
El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, rechazó este martes la presentación judicial de la oposición contra el artículo 90 de la Constitución provincial y defendió la reelección del gobernador Osvaldo Jaldo. El dirigente calificó la iniciativa como una maniobra electoral destinada a “desinformar y confundir a la gente”.
A través de un comunicado titulado “En defensa de Tucumán, la Constitución y de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo”, Juri sostuvo que la Carta Magna provincial “es transparente y habilita plenamente” al mandatario a postularse.
Juri cuestionó la estrategia judicial de la oposición
El titular del cuerpo deliberativo capitalino criticó que los sectores opositores recurrieran a los tribunales nacionales para cuestionar la interpretación de la Constitución tucumana.
“Salir a buscar atajos en los tribunales nacionales, esquivando la justicia local, demuestra que la oposición está más preocupada por el marketing político que por estar cerca de la gente y de resolver sus necesidades reales”, expresó.
En el mismo comunicado, el dirigente ratificó su apoyo al gobernador en nombre de la presidencia del Concejo Deliberante y del bloque Peronista de la Capital.
“Desde la presidencia y desde el bloque ‘Peronista de la Capital’, respaldamos de forma contundente al Gobernador. Vamos a defender la institucionalidad de la provincia, nuestra norma fundamental y, por sobre todo, la libertad de los tucumanos para decidir su futuro sin trampas ni distracciones”, afirmó.
Juri cerró su pronunciamiento con un mensaje dirigido a la oposición: “Menos especulación política y más trabajo por y para la gente”.