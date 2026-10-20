Lisandro Catalán: “Jaldo representa lo más rancio del peronismo tucumano”

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán, líder de LLA en Tucumán, lanzó su candidatura a gobernador para 2027 y descartó aliarse con Osvaldo Jaldo para diferenciarse del oficialismo peronista.
- Respaldado por Karina Milei, Catalán separó los acuerdos legislativos del Gobierno nacional con el mandatario tucumano de la estrategia política territorial de su espacio.
- Con las elecciones provinciales fijadas para mayo de 2027, el espacio libertario busca quebrar más de cuatro décadas de hegemonía peronista y consolidar una fuerza propia.
El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Lisandro Catalán, endureció su posicionamiento frente al gobernador Osvaldo Jaldo y descartó cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo electoral con el oficialismo provincial. El dirigente libertario ratificó su decisión de competir por la gobernación en 2027 y diferenció los acuerdos que el Gobierno nacional pueda alcanzar con mandatarios peronistas de la estrategia política que impulsa su espacio en Tucumán.
Catalán sostuvo que comprende la necesidad de que la administración nacional avance en acuerdos con gobernadores peronistas para impulsar iniciativas legislativas, entre ellas la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, aclaró que esas negociaciones no modifican el proyecto político que La Libertad Avanza busca construir en la provincia.
“Hoy me toca representar a La Libertad Avanza en una provincia que lleva 43 años gobernada por el peronismo. Yo tengo que plantear un proyecto a futuro para Tucumán. Y eso implica decir las cosas como son, llamar las cosas por su nombre”, afirmó.
En esa línea, cuestionó la continuidad de los mismos dirigentes al frente del poder provincial. “En los últimos 20 años casi gobernaron la provincia solamente tres personas: Alperovich, Manzur y ahora Jaldo”, enumeró, en referencia a José Alperovich, Juan Manzur y Osvaldo Jaldo.
El respaldo de Karina Milei y la candidatura a gobernador
El dirigente también se refirió a las conversaciones que mantuvo con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal referente nacional de La Libertad Avanza, sobre el armado político en Tucumán y su candidatura a gobernador.
“Yo no me siento en jaque para nada, al contrario, me siento muy apoyado por el Gobierno nacional y sus máximos referentes”, aseguró Catalán, al despejar dudas sobre su posicionamiento dentro del espacio libertario.
De esta manera, ratificó que su objetivo es consolidar una alternativa provincial propia, con una identidad política diferenciada del peronismo que gobierna Tucumán.
Al referirse puntualmente a Jaldo, Catalán reconoció que existe una relación personal construida durante su paso por el Ministerio del Interior de la Nación. No obstante, marcó una diferencia política que consideró insalvable de cara a las próximas elecciones. “Jaldo es un fiel representante del peronismo. Fue ocho años vicegobernador, ocho años gobernador, fue ministro del Interior de Tucumán. Representa lo más rancio del peronismo de Tucumán”, afirmó.
Según Catalán, la discusión excede las diferencias personales y se centra en dos modelos políticos contrapuestos. Mientras el oficialismo provincial representa la continuidad de una estructura con décadas de permanencia en el poder, La Libertad Avanza pretende instalar una alternativa que rompa con esa lógica.
“Necesitamos generar otros bríos, otra esperanza en la gente, ser muy frontales en la comunicación con los tucumanos”, expresó.
Una disputa provincial con fecha definida
El gobernador Osvaldo Jaldo fijó las elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027, una fecha que marcará el escenario de la disputa por el poder en Tucumán.
Catalán insistió en que los entendimientos que puedan darse en el ámbito nacional no deben confundirse con las definiciones electorales de su espacio en la provincia.
La Libertad Avanza busca consolidar una estructura territorial y política que le permita disputar la gobernación con una propuesta propia, centrada en cuestionar la continuidad del peronismo y promover una transformación del funcionamiento del Estado provincial.
“Nosotros estamos planteando una irrupción fuerte y un cambio del sistema político”, resaltó Catalán.