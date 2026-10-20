Lisandro Catalán: “Jaldo representa lo más rancio del peronismo tucumano”

El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Lisandro Catalán, endureció su posicionamiento frente al gobernador Osvaldo Jaldo y descartó cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo electoral con el oficialismo provincial. El dirigente libertario ratificó su decisión de competir por la gobernación en 2027 y diferenció los acuerdos que el Gobierno nacional pueda alcanzar con mandatarios peronistas de la estrategia política que impulsa su espacio en Tucumán.