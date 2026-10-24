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Misa del papa León XIV en Córdoba: qué objetos están permitidos y cuáles están prohibidos para ingresar

La Arquidiócesis de Córdoba difundió la lista de objetos permitidos y prohibidos para asistir a la misa del papa León XIV en Fadea. Hay restricciones para mochilas, envases, paraguas y elementos de seguridad que conviene conocer para evitar demoras en el ingreso.

Misa del papa León XIV en Córdoba: qué objetos están permitidos y cuáles están prohibidos para ingresar
Misa del papa León XIV en Córdoba: qué objetos están permitidos y cuáles están prohibidos para ingresar
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Arquidiócesis de Córdoba difundió la lista de objetos permitidos y prohibidos para la misa masiva del papa León XIV en Fadea, con el fin de agilizar los controles de acceso.
  • El protocolo veta bolsos mayores a 15 litros, vidrio y drones, mientras habilita el ingreso de termos, mates, reposeras y alimentos con descartables ante la masiva convocatoria.
  • El cumplimiento de estas pautas será determinante para evitar demoras y garantizar la seguridad durante uno de los actos centrales de la histórica visita papal en la provincia.
Resumen generado con IA

La visita del papa León XIV a Córdoba genera expectativa y avanza la organización de la misa multitudinaria que se realizará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Para facilitar el acceso y evitar demoras en los controles de seguridad, la Arquidiócesis de Córdoba difundió una lista de objetos que los asistentes podrán llevar y de elementos cuyo ingreso estará restringido.

La recomendación para quienes participen del encuentro es revisar las indicaciones antes de salir de sus casas. Hay limitaciones para el tamaño de las mochilas, los envases, los objetos que pueden representar un riesgo y algunos accesorios de uso cotidiano.

Desde la organización solicitaron respetar las medidas para que “el ingreso sea más ágil y vivir esta gran fiesta con alegría, cuidado y fraternidad”.

Qué objetos no se podrán llevar a la misa del Papa en Fadea

La lista de elementos prohibidos incluye artículos que podrían dificultar los controles o comprometer la seguridad de los asistentes. Entre ellos se encuentran:

Bebidas alcohólicas y envases de vidrio.

Carpas y sombrillas.

Valijas, bolsos grandes y mochilas de más de 15 litros.

Mascotas y velas.

Bicicletas, monopatines y rollers.

Cascos de moto y bicicleta.

Armas y elementos punzocortantes.

Pirotecnia, drones, láseres y punteros láser.

Walkie-talkies, megáfonos y bocinas de aire.

Paraguas que no sean plegables.

Bastones o astas rígidas.

Computadoras.

Objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

La organización aconseja tener en cuenta estas restricciones al preparar el equipaje para evitar inconvenientes durante el ingreso al predio.

Qué se puede llevar para la misa del papa León XIV

También se difundió una nómina de artículos permitidos para que los asistentes puedan permanecer en el lugar con mayor comodidad. Se podrá ingresar con:

Bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros.

Bolsas para residuos, individuales o para grupos.

Papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos.

Paraguas plegables.

Baterías portátiles y externas.

Banderas argentinas o de la Iglesia con astas flexibles.

Linternas de mano y binoculares pequeños.

Bastones y muletas.

Botellas y recipientes de plástico.

Termo y mate.

Alimentos, siempre que se utilicen utensilios descartables.

Gorras, protector solar y repelente.

Abrigo y capas para la lluvia.

Conservadoras.

Reposeras o sillas plegables.

Bolsas de dormir y aislantes.

Recomendaciones para evitar demoras en el ingreso a Fadea

Antes de dirigirse al predio, se recomienda revisar el contenido de bolsos y mochilas y dejar en casa los objetos prohibidos. Respetar las indicaciones permitirá agilizar los controles y reducir posibles demoras en los accesos.

La misa del papa León XIV será uno de los momentos centrales de su visita a Córdoba, que se prepara para recibir a una multitud de fieles. Por eso, conocer de antemano qué se puede llevar y qué no será clave para organizar el traslado y disfrutar de la celebración sin contratiempos.

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