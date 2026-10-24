Misa del papa León XIV en Córdoba: qué objetos están permitidos y cuáles están prohibidos para ingresar

La visita del papa León XIV a Córdoba genera expectativa y avanza la organización de la misa multitudinaria que se realizará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Para facilitar el acceso y evitar demoras en los controles de seguridad, la Arquidiócesis de Córdoba difundió una lista de objetos que los asistentes podrán llevar y de elementos cuyo ingreso estará restringido.