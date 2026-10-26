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El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina: “Me llena de alegría regresar al continente”

El pontífice expresó su entusiasmo por la gira que incluirá a Uruguay, la Argentina y Perú.

El Papa expresó su esperanza de que la gira sea una oportunidad para profundizar los lazos entre las comunidades católicas.
El Papa expresó su esperanza de que la gira sea una oportunidad para profundizar los lazos entre las comunidades católicas.
Por Redacción Sociedad Hace 34 Min

El papa León XIV confirmó su expectativa por el viaje que realizará a Uruguay, la Argentina y Perú, y expresó su alegría por regresar a América Latina, el continente donde vivió momentos significativos de su vida.

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“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, manifestó el pontífice en un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que también compartió sus deseos para la visita.

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El Papa expresó su esperanza de que la gira sea una oportunidad para profundizar los lazos entre las comunidades católicas de los tres países y renovar el compromiso evangelizador de la Iglesia.

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“Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, escribió.

La visita genera expectativa entre los fieles argentinos, que aguardan el regreso de un pontífice al país. El mensaje de León XIV puso el acento en la fraternidad, el encuentro y la misión evangelizadora como ejes de su próxima gira por la región.

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