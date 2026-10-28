Los argentinos le piden al papa León XIV que priorice la pobreza y la paz

Según Carbonelli, apenas un poco más de un tercio de los consultados dijo que la visita incidiría en sus prácticas religiosas. El informe muestra que, entre los jóvenes, el 27,6% cree que podría acercarlos mucho o bastante a la religión o la espiritualidad, frente al 39% de quienes tienen entre 30 y 49 años. Carbonelli calificó de interesante ese desnivel. “Una visita importante en términos de liderazgo global, de autoridad pública para opinar de temas y no tanto, o al menos eso es lo que los argentinos manifiestan, en lo que tiene que ver con el propio campo religioso. No pareciera ser una visita que impacte en una reprogramación del nivel de las creencias o en una mayor adhesión al mundo de las creencias”, agregó.