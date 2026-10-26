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Tras la derrota electoral en Brasil, la Justicia le prohibió a Flávio Bolsonaro salir del país

El senador derechista denunció que recibió una orden para entregar sus pasaportes por decisión del juez Alexandre de Moraes. Está bajo investigación por presunta corrupción y lavado de dinero.

FLAVIO BOLSONARO. Tras la derrota electoral en Brasil, la Justicia le prohibió salir del país.
FLAVIO BOLSONARO. Tras la derrota electoral en Brasil, la Justicia le prohibió salir del país. IMAGEN TOMADA DE TN
Por Redacción Mundo Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de Brasil prohibió este lunes la salida del país al senador Flávio Bolsonaro tras su derrota electoral, en el marco de causas por corrupción y lavado.
  • El juez Alexandre de Moraes dictó la medida tras el balotaje ganado por Lula da Silva. Flávio es investigado por financiamiento irregular y presunto blanqueo de capitales.
  • Pese a las restricciones y los avances judiciales en su contra, Bolsonaro anunció que liderará la oposición y analiza impugnar la candidatura de Lula por abuso de poder.
Resumen generado con IA

Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en el balotaje presidencial de Brasil frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, informó este lunes que la Justicia le prohibió salir del país y le ordenó entregar sus pasaportes.

“Fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, afirmó el senador derechista en un video difundido en las redes sociales.

La decisión fue tomada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien instruyó el juicio contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y dirige dos investigaciones en las que Flávio está citado por la Justicia.

El excandidato presidencial sostuvo que recibió la notificación este lunes, cuando salió de la casa de su padre, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado. Según relató, agentes de la Policía Federal le comunicaron la orden judicial.

“Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”, expresó.

Flávio cuestionó que la medida se haya dispuesto el domingo por la noche, después de conocerse el resultado electoral. También afirmó que el juez se basó en un comentario de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien el 23 de octubre había sugerido que debería abandonar el país si perdía las elecciones.

“Yo nunca dije eso. ¿Es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Esto es justicia?”, planteó el senador, quien no precisó en cuál de las investigaciones se enmarca la decisión judicial.

Las causas judiciales contra Flávio Bolsonaro

El senador es investigado por la presunta financiación irregular de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre, Jair Bolsonaro. La causa apunta a una supuesta intermediación para obtener fondos del banquero Daniel Vorcaro, actualmente detenido.

Además, el Tribunal Supremo investiga a Flávio por presunto lavado de dinero y evasión de divisas. Por otra parte, los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo revelaron, en vísperas de la segunda vuelta electoral, que el senador figura como investigado en otra causa del Supremo por presunto blanqueo de capitales vinculada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del dirigente.

En paralelo, según el diario Folha de S.Paulo, la campaña de Flávio desistió de reclamar la anulación de las elecciones ganadas por Lula. En lugar de esa alternativa, debería presentar una Acción Judicial Electoral para solicitar la anulación de la candidatura del mandatario por supuesto abuso de poder económico.

Flávio Bolsonaro anunció que encabezará la oposición

Tras la derrota en el balotaje, el senador afirmó que organizará la oposición al nuevo gobierno de Lula y que continuará con su actividad política.

“Voy a organizar la oposición. No me van a callar, no me van a intimidar. Vamos a levantar la cabeza y seguir luchando por nuestro Brasil”, aseguró.

La restricción para salir de Brasil se conoció un día después de las elecciones presidenciales, en un contexto marcado por las investigaciones judiciales que involucran al dirigente y a su entorno familiar.

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