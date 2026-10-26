Tras la derrota electoral en Brasil, la Justicia le prohibió a Flávio Bolsonaro salir del país

Además, el Tribunal Supremo investiga a Flávio por presunto lavado de dinero y evasión de divisas. Por otra parte, los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo revelaron, en vísperas de la segunda vuelta electoral, que el senador figura como investigado en otra causa del Supremo por presunto blanqueo de capitales vinculada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del dirigente.