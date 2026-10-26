Sondeo LA GACETA: ¿La agresión de Bolsonaro a Lula influyó en el balotaje de Brasil?

Brasil atravesó el cierre de una de las jornadas electorales más polarizadas de los últimos años. Ayer, Luiz Inácio Lula da Silva se impuso ante Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial y obtuvo la reelección, en una contienda que mantuvo en vilo a la región hasta el cierre del escrutinio. La victoria fue confirmada tras el recuento total de los votos.