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Sondeo LA GACETA: ¿La agresión de Bolsonaro a Lula influyó en el balotaje de Brasil?

El episodio conocido como “Nueve dedos” abre el debate sobre el impacto de la confrontación entre los candidatos en las urnas. ¿Qué peso tuvo en la decisión de los votantes?

Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, en pleno debate antes el balotaje.
Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, en pleno debate antes el balotaje.
Por Redacción Mundo Hace 17 Min

Brasil atravesó el cierre de una de las jornadas electorales más polarizadas de los últimos años. Ayer, Luiz Inácio Lula da Silva se impuso ante Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial y obtuvo la reelección, en una contienda que mantuvo en vilo a la región hasta el cierre del escrutinio. La victoria fue confirmada tras el recuento total de los votos.

Sin embargo, el cruce días atrás entre Bolsonaro y Lula durante el debate presidencial, dejó una de las imágenes más recordadas de la campaña electoral en Brasil. 

La agresión de Bolsonaro quedó asociada a la expresión “Nueve dedos” y reavivó el debate sobre el impacto de los enfrentamientos personales en la disputa política.

Ahora, cabe preguntarse cuánto influyó ese episodio en la decisión de los votantes y si la confrontación entre los candidatos pudo incidir en el resultado del balotaje. 

¿Creés que la agresión de Bolsonaro a Lula tuvo un peso determinante o hubo otros factores que influyeron más? Te leemos en LA GACETA. 

Temas Luiz Inácio Lula da Silva BrasilFlavio Bolsonaro
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