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Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre lluvias intensas en gran parte de la provincia. Se esperan para mañana precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros.

LLUVIAS. Se esperan precipitaciones para las próximas horas. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
LLUVIAS. Se esperan precipitaciones para las próximas horas. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas y posible caída de granizo para las próximas horas en gran parte del territorio de Tucumán.
  • El fenómeno prevé abundante caída de agua con acumulados de entre 20 y 40 milímetros, afectando a la Capital y a más de una decena de departamentos provinciales.
  • Ante el riesgo de anegamientos y daños, las autoridades recomiendan no sacar la basura, limpiar desagües y evitar salir del hogar si no es estrictamente necesario.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas para gran parte de Tucumán. Según el informe oficial, se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibles ráfagas de viento, caída de granizo y abundante agua en cortos períodos.

El fenómeno podría intensificarse mañana y dejar precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

Qué zonas de Tucumán están bajo alerta

El aviso comprende a los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena.

También alcanza a las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Qué precauciones hay que tomar ante las tormentas

Ante las condiciones meteorológicas previstas, se recomienda evitar salir de casa si no es estrictamente necesario y no sacar la basura para prevenir posibles anegamientos. También es importante mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Además, se aconseja cerrar puertas y ventanas, alejarse de ellas durante las tormentas y retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si el agua ingresa a la vivienda, se recomienda cortar el suministro eléctrico y desconectar los electrodomésticos solo si se puede hacer sin correr riesgos. Quienes se encuentren al aire libre deben buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

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