Jaldo desafió a Manzur: “Lo espero a él y a sus 'caniches' el 9 de mayo de 2027 en las urnas”

“Para que no sigan las especulaciones, que hoy se pelean, que mañana se juntan, hoy quiero ser totalmente claro”, planteó. Y volvió a apuntar contra el entorno de Manzur: “A él y a los caniches que hablan por él, el día 9 de mayo del año que viene, Osvaldo Jaldo lo espera a Juan Manzur en las urnas, los dos como candidatos a gobernador”.