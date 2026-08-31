Jaldo desafió a Manzur: “Lo espero a él y a sus 'caniches' el 9 de mayo de 2027 en las urnas”
Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, desafió este lunes a Juan Manzur a competir en las elecciones de 2027 tras recibir críticas del sector afín al senador.
- Jaldo afirmó que el peronismo provincial responde a su conducción y apuntó contra el entorno de Manzur para despejar especulaciones sobre acuerdos internos.
- El cruce adelanta la disputa por el liderazgo del PJ tucumano y anticipa una confrontación directa entre ambos dirigentes por la gobernación en 2027.
El gobernador Osvaldo Jaldo salió este lunes a responder las críticas provenientes del sector político cercano a Juan Manzur y lanzó un desafío directo al ex mandatario de cara a las elecciones provinciales de 2027. Ante la prensa, aseguró que está dispuesto a competir en las urnas y apuntó contra quienes, según dijo, hablan en nombre del senador nacional.
“Yo quiero decirle al senador Juan Manzur que Osvaldo Jaldo lo espera el 9 de mayo del año 27 en las urnas”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el peronismo provincial se encuentra actualmente alineado detrás de su conducción, junto al vicegobernador Miguel Acevedo, y mencionó también el respaldo a Rosana Chahla en la intendencia de San Miguel de Tucumán.
“Para que no sigan las especulaciones, que hoy se pelean, que mañana se juntan, hoy quiero ser totalmente claro”, planteó. Y volvió a apuntar contra el entorno de Manzur: “A él y a los caniches que hablan por él, el día 9 de mayo del año que viene, Osvaldo Jaldo lo espera a Juan Manzur en las urnas, los dos como candidatos a gobernador”.
El mndatario también cuestionó que Manzur no haya expresado públicamente, hasta el momento, una decisión de competir por la Gobernación. “Creo que todavía al exsenador le falta un poquito de coraje y decisión para decir ‘voy a ser gobernador por Tucumán’”, sostuvo.
La discusión por las tarifas eléctricas
Durante la entrevista, el gobernador también se refirió al impacto de las tarifas de electricidad y a la posibilidad de implementar medidas para aliviar el peso de las facturas sobre las familias tucumanas.
Jaldo explicó que la provincia cuenta con cerca de 550.000 medidores y que unos 180.000 usuarios tienen tarifa social. Según indicó, ese sector representa aproximadamente entre el 30% y el 35% de los usuarios y paga facturas inferiores a los $40.000, e incluso de alrededor de $30.000.
Sin embargo, reconoció que existe un fuerte impacto en determinados sectores, especialmente en pequeñas y medianas empresas y en algunos hogares con elevados niveles de consumo.
El mandatario atribuyó parte de la suba al incremento del costo de generación de energía y señaló que, según su explicación, ese componente aumentó cerca de un 100% en los últimos 60 días.
Ante este escenario, pidió a los usuarios revisar detalladamente las facturas antes de realizar reclamos. “A las boletas de la luz hay que leerlas y hay que saberlas leer”, afirmó. También recomendó recurrir al ente regulador, al defensor del pueblo o a personas de confianza para analizar los conceptos incluidos en las facturas.
En paralelo, Jaldo volvió a defender el reclamo del Norte para obtener una compensación energética similar a la que reciben las provincias del sur mediante el régimen de zona fría.
“Necesitamos que también haya compensación o subsidio a la energía eléctrica en el norte del país y concretamente en Tucumán”, sostuvo. Según explicó, el planteo busca atender el fuerte incremento del consumo eléctrico durante los meses de verano debido a las altas temperaturas.
Armas en las escuelas: críticas a la responsabilidad de las familias
Otro de los temas abordados fue la reciente presencia de armas en establecimientos educativos de la provincia. Jaldo aseguró que el Gobierno está tomando medidas, pero puso el foco en el acceso de los menores a las armas dentro de sus propios hogares.
“Yo creo que el papá y la mamá que permite que un hijo menor de edad tenga acceso a las armas está cometiendo un delito”, sostuvo. Y agregó que esos adultos deben ser investigados y, eventualmente, juzgados por la Justicia.
El gobernador remarcó que el Estado no puede controlar individualmente qué lleva cada estudiante en su mochila. “No podemos controlar a cada uno de los alumnos que van a las escuelas primarias, secundarias, qué llevan en la mochila y si algunos llevan armas”, afirmó.
Para Jaldo, la prevención debe comenzar en el ámbito familiar. “Esto empieza en la casa”, insistió, y consideró que debe existir responsabilidad de los padres cuando un menor tiene acceso a un arma.
La lucha contra el narcomenudeo
Consultado por las denuncias sobre venta de drogas en las inmediaciones de las escuelas, el gobernador pidió que quienes tengan información concreta realicen las denuncias correspondientes.
“Si alguien sabe que se vende droga, que vaya, ponga la denuncia”, afirmó. En ese marco, defendió la política de seguridad de su gestión y destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y la Justicia Federal contra el narcotráfico.
Jaldo aseguró que durante su administración ya hubo más de 150 condenas por narcomenudeo y sostuvo que nunca antes se había registrado una cifra similar en Tucumán.
“Nunca se habló tanto de la droga como en este gobierno”, afirmó. Y sostuvo que la administración provincial está realizando un “gran esfuerzo” para combatir la venta de estupefacientes en los barrios.