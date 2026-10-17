En el "templo del boxeo tucumano", Manzur desafió a Jaldo en el Día de la Lealtad: "No te tengo miedo"

La melodía de "Gonna Fly Now", una de las icónicas canciones de Rocky, se abrió paso entre los bombos de La Banda del Camión, una facción de la barra de San Martín. No anunciaba la entrada de un boxeador. En Defensores de Villa Luján, uno de los templos históricos del pugilismo tucumano, el ring había dejado lugar a mesas ocupadas por militantes con gorras que anunciaban “Juan Manzur gobernador 2027”. El exgobernador y actual senador nacional todavía no había hablado, pero la interna peronista ya ocupaba la cancha. El Día de la Lealtad se celebró en dos escenarios: Juan Manzur convocó a sus seguidores en Villa Luján y Osvaldo Jaldo hizo lo propio en el Hipódromo. Dos antiguos aliados y una disputa con la mirada puesta en las elecciones 2027.