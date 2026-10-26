Campero llevó a la Corte su impugnación contra la reelección de Jaldo: “Está flojo de papeles”, dijo
Resumen para apurados
- El diputado Mariano Campero impugnó este lunes ante la Corte de Tucumán la reelección de Osvaldo Jaldo, al objetar la validez del artículo 90 de la Constitución provincial.
- La presentación, elaborada junto a un equipo de abogados, se apoya en fallos de otras provincias y denuncia un patrón oficialista para perpetuarse en el poder sin seguridad jurídica.
- La acción abre una disputa judicial clave para la reelección gubernamental y busca consolidar un frente opositor unificado de cara a las próximas elecciones provinciales.
El diputado nacional por Cambia Tucumán, Mariano Campero, presentó este lunes ante la Corte Suprema de Justicia una impugnación contra el artículo 90 de la Constitución provincial, que regula las posibilidades de reelección para los cargos de gobernador y vicegobernador. El planteo apunta a cuestionar la norma en el marco de la discusión sobre una eventual continuidad de Osvaldo Jaldo al frente del Poder Ejecutivo.
“Vamos a objetar esa norma porque entendemos que es violenta y atenta y posterga a nuestra provincia”, sostuvo Campero en LA GACETA al referirse a la presentación, que fue trabajada junto con un equipo de abogados encabezado por el legislador Manuel Courel y representantes de distintos espacios políticos.
El diputado consideró que existen antecedentes judiciales en otras provincias que podrían respaldar el planteo y volvió a cuestionar la situación institucional de Tucumán. “Como venimos advirtiendo, Jaldo está flojo de papeles”, afirmó.
Campero sostuvo que la discusión excede la situación particular del gobernador y planteó que la seguridad jurídica es una condición necesaria para el desarrollo provincial. “Tucumán es una provincia con mucha inseguridad jurídica, en donde siempre estamos acostumbrados a que se haga lo que se quiera”, expresó.
Además, criticó las sucesivas controversias en torno a la Constitución tucumana y acusó al oficialismo de priorizar la construcción política por sobre los problemas estructurales de la provincia. En ese sentido, mencionó las dificultades en materia de infraestructura vial, los caminos rurales y el riesgo de inundaciones en distintas zonas.
“Todo esos problemas son virtud de un gobierno que viene hace muchos años dedicado exclusivamente al armado político y a ver cómo se perpetúan en el poder saltando de vicegobernador a gobernador”, cuestionó.
El legislador también vinculó la iniciativa judicial con la construcción de una alternativa opositora de cara a las próximas elecciones.
Según explicó, busca articular a distintos sectores políticos para competir contra el oficialismo provincial y promover una agenda centrada en la generación de empleo, las obras de infraestructura y la seguridad rural.
“En el fondo, todo esto es para ganar el año que viene. Queremos ganar el año que viene”, reconoció Campero.