Jaldo tildó de cobardes a opositores: “Quieren sacar de la cancha a un candidato”
Resumen para apurados
- En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo acusó a la oposición de querer proscribirlo tras su reclamo ante la Corte Suprema para frenar su eventual reelección.
- Partidos opositores recurrieron al máximo tribunal contra el artículo 90 de la Constitución local, argumentando que permite la permanencia en el poder por 16 años.
- El fallo de la Corte Suprema fijará los límites de la reelección provincial y condicionará el escenario electoral y las candidaturas para los próximos comicios.
El gobernador Osvaldo Jaldo (Primero Tucumán) respondió con dureza contra la oposición, que presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, el cual habilita la continuidad correlativa en los dos cargos de mayor jerarquía de la Provincia. Consideró que se trata de una demanda contra el Gobierno que tiene “una intencionalidad política clara” para impedir que gane el 9 de mayo. “No se animaron a demandar a Osvaldo Jaldo; quieren sacar de la cancha a un candidato”, protestó.
El mandatario brindó una conferencia de prensa durante una hora para referirse principalmente al texto que presentaron Cambia Tucumán (CT), Propuesta Republicana (PRO), Fuerza Republicana (FR) y CREO (la UCR se sumaría luego a la demanda). Rechazó que en el escrito se haya hecho referencia a que la Constitución habilita que una misma persona esté en cargos de poder 16 años consecutivos, cuando la Carta Magna precisa que un vicegobernador puede tener un periodo de cuatro años y buscar luego la reelección (ocho años en total); y que lo mismo ocurre con un gobernador.
“Cuando hablan de 16 años hablan de ocho años de vicegobernador y ocho de gobernador. No sé con qué intención toman los 16 años cuando son diferentes cargos. El vicegobernador tiene responsabilidades y facultades diferentes al gobernador”, subrayó el mandatario ante la prensa, en la Casa de Gobierno.
"Nunca pueden existir 16 años"
Jaldo señaló que la Constitución de Tucumán vigente data de 2006, que fue forjada por convencionales constituyentes que la gente eligió y que han pasado cinco gobiernos antes de que se pida esta observación a la CSJN. En ese sentido, remarcó que no existe ningún vacío en la Constitución dado que está descrito con total claridad cuánto tiempo duran en el cargo las autoridades y que pueden tener solamente una reelección. “Quienes somos elegidos por el pueblo venimos cumpliendo estrictamente la Constitución de la provincia”, insistió.
“Parecería que este profesional o quienes firmaron esta presentación lo toman al vicegobernador como al gobernador como una sola cosa. Y esto es instrucción cívica de un colegio secundario, de segundo o tercer año: el Poder Legislativo es uno y el Poder Ejecutivo es otro. Por eso nunca pueden existir 16 años de mandato de nadie”, insistió Jaldo, quien fue vicegobernador de Tucumán durante dos mandatos.
A pesar de rechazar la presentación de la oposición en contra del Gobierno de Tucumán (porque se objeta un artículo de la Constitución), el mandatario, acompañado por la fiscal de Estado Gilda Pedicone, indicó que es respetuoso de la Justicia y de lo que vaya a resolver. De todas maneras, ahondó con que la demanda es en su contra. “Si bien se ataca el artículo 90, va dirigido a una sola persona. Estos sectores de la oposición que firmaron -que creo que eran cinco y se borró uno-, con seis meses de anticipación ya saben qué espacio político va a ganar el 9 de mayo, ya saben quién va a continuar gobernando la provincia de Tucumán. Si no, no hay otra explicación de este tipo de presentación sin ningún tipo de sustento.
Manzur: lágrimas, tras bambalinas y cañito
Primero sin mencionarlo y luego de un modo mucho más contundente, el gobernador arremetió contra el senador Juan Manzur, quien hizo trascender que tendría intenciones de pelear dentro del Partido Justicialista por la Gobernación en 2027. “Muchos de los que cuestionan, algunos más directamente y otros a través de bambalinas, cuestionan lo que ellos mismos escribieron”, lanzó. Y continuó, sin nombrar a Manzur, que quien fue presidente de la Convención Constituyente en 2006, entregó aquella Constitución al gobernador José Alperovich “con lágrimas en los ojos”. “Como nos cambia la vida cuando nos ponemos en diferentes lugares del mostrador”, chicaneó.
A su vez, el dirigente tranqueño mencionó que es completamente falsa la comparación que se volcó en el escrito de 40 páginas, en el que se hace alusión a otros hechos en las provincias de San Juan (contra Sergio Uñac) y Formosa (contra Gildo Insfrán). “Es falso”, subrayó. También se despegó de lo sucedió con Manzur en 2023, a quien se le impidió ser candidato a vicegobernador luego de haber sido ocho años gobernador y, previamente, otros ocho como titular del Poder Legislativo. “Se nos quiere comparar con alguien que hizo la Constitución y le quiso hacer un cañito a la Constitución. Ha querido buscar un quinto mandato y la Constitución de Tucumán es muy clara: no se puede tener un quinto mandato en la provincia de Tucumán. Al Cañito se lo hicieron a él”, chicaneó.
"Cortos de papeles y de blanditos de cuerpo"
El titular del PE también arremetió contra el diputado Mariano Campero (Cambia Tucumán), quien expresó que Jaldo “está flojo de papeles” al realizar el anuncio de presentación ante la prensa. “Con mucho respeto le digo que ellos no están flojos de papeles, sino que están cortos de papeles y muy blanditos de cuerpo porque saben muy bien que en Tucumán, el 9 de mayo, el gobernador que hoy gobierna va a seguir gobernando la provincia. Esta presentación no hace más que reconocer y corroborar los resultados de las elecciones del 9 de mayo”, remarcó.
"Los márgenes de interpretación son cero"
La fiscal de Estado, a su vez, remarcó que es la Provincia la que está demandada por los cuatro partidos opositores ante la CSJN. Opinó que no corresponde que el máximo tribunal se expida ya que la cláusula objetada es clara. “Defender esta causa no es una opción, es una obligación. Como fiscal de Estado tengo que ponerme a defender la autonomía provincial que significa una Constitución dictada por sus autoridades, una Convención Constituyente que aprobó un texto dentro del cual el artículo 90 ha sido categórico”, dijo. Y remató con una expresión que reconoció ser poco académica: “más claro, echale agua”.
“El texto constitucional tiene todas las certezas que le permiten al gobernador sentirse habilitado para presentarse y ganar la próxima elección”, expresó la titular de la Fiscalía de Estado.
Ante la consulta sobre si la CSJN llegara a fallar en contra de la Provincia, Pedicone contestó que “no hay ningún escenario posible”. “No hay ningún fallo imaginable porque ningún trascendente jurisprudencial lo señala como posible que la Corte de la Nación deje a Tucumán con un artículo constitucional inaplicable o derogado. La Corte no sanciona leyes, no suple temas institucionales. La Corte evalúa cuando le toca hacerlo, que no es este caso, e interpreta una cláusula constitucional”, desarrolló. Además, consideró que al ser muy claro el artículo 90. “Los márgenes de interpretación son cero”, sentenció.