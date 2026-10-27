Jaldo tildó de cobardes a opositores: “Quieren sacar de la cancha a un candidato”

A pesar de rechazar la presentación de la oposición en contra del Gobierno de Tucumán (porque se objeta un artículo de la Constitución), el mandatario, acompañado por la fiscal de Estado Gilda Pedicone, indicó que es respetuoso de la Justicia y de lo que vaya a resolver. De todas maneras, ahondó con que la demanda es en su contra. “Si bien se ataca el artículo 90, va dirigido a una sola persona. Estos sectores de la oposición que firmaron -que creo que eran cinco y se borró uno-, con seis meses de anticipación ya saben qué espacio político va a ganar el 9 de mayo, ya saben quién va a continuar gobernando la provincia de Tucumán. Si no, no hay otra explicación de este tipo de presentación sin ningún tipo de sustento.