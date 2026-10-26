Por qué la oposición acude a la Corte contra la reelección y cómo podría afectar a Jaldo

Resumen para apurados
- Partidos opositores presentaron hoy un recurso ante la Corte Suprema para frenar la reelección en Tucumán, alegando que el artículo 90 viola la alternancia republicana.
- El planteo objeta que un dirigente pueda ser dos veces vice y dos gobernador consecutivamente, citando antecedentes del máximo tribunal como los fallos Manzur y Uñac.
- Si la Corte Suprema avala la impugnación, el gobernador Osvaldo Jaldo quedará inhabilitado para buscar un nuevo mandato, reconfigurando el escenario electoral tucumano.
Sectores de la oposición presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, el cual habilita la continuidad correlativa en los dos cargos de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo (PE). Los impulsores afirmaron que se trata de una acción institucional y no política contra el gobernador Osvaldo Jaldo (aunque lo mencionan en el texto), pero la decisión toma especial relevancia ya que faltan menos de 200 días para que el mandatario busque la reelección en las urnas. “La discusión no es sobre una persona: es sobre el límite constitucional al ejercicio personal del poder”, insistieron en el escrito.
La presentación fue impulsada por Cambia Tucumán (CT), Propuesta Republicana (PRO), Fuerza Republicana (FR), CREO y la Unión Cívica Radical (UCR). Este último partido, recientemente regularizado, no pudo rubricar el escrito que se presentó con el patrocinio de Marcelo Alejandro Giullitti Oliva dado que todavía no cuenta con la autorización de la Justicia Federal (su sumará en las próximas semanas).
El diputado Mariano Campero (CT) fue uno de los impulsores del texto, que lleva las firmas de Manuel Courel (CT), Miguel Ángel Diosquez Dupuy (PRO), Gerónimo José Cruz Cornejo (FR) y Gustavo Antonio García (CREO). De la presentación también participaron los legisladores Walter Berarducci y José Seleme; los concejales Ramiro Ortega, Alfredo Terán de Zavalía, Agustina Simón Padrós, Mauricio Argiró y Franco Marigliano, entre otros dirigentes de distintos espacios.
“Contra la democracia”
En rueda de prensa, Campero explicó en palabras simples lo que dice la presentación de unas 40 páginas. “Se judicializa el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, que establece expresamente que una persona puede ser dos veces vicegobernador y dos veces gobernador (de modo consecutivo). Eso da un número de 16 años a la fórmula, y ya la Corte Suprema de Justicia, en los fallos Uñac, en San Juan, como así también Insfrán, planteó que la las constituciones provinciales deben ser limitadas con un principio republicano de alternancia; atenta contra la democracia”, expresó.
El ex intendente de Yerba Buena, a su vez, recordó que en una situación similar estuvo el ex gobernador y actual senador Juan Manzur. “Esto mismo ocurrió con el fallo Manzur, que pretendía después de ser gobernador (ocho años) volver a ser vice. Y la Corte, en la medida cautelar, manifestó: ‘ojo que usted ya viene formando parte de la fórmula hace 16 años’. Estamos ante un caso bastante parecido”, dijo. Respecto a la candidatura del gobernador chicaneó: “Jaldo está flojito de papeles”.
“Perpetuación”
La presentación argumenta que el artículo 90 de la Constitución de Tucumán “posibilita la perpetuación en el poder”. En ese sentido, citaron que la norma dispone que el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período consecutivo. “El vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de vicegobernador”.
Según fundamentaron, el segundo párrafo contiene una regla problemática: “establece la posibilidad de ejercer dos períodos como vicegobernador y, seguidamente, otros dos como gobernador. La literalidad de la norma permite expresamente el ejercicio ininterrumpido por 16 años consecutivos en ambos cargos”. En ese sentido remarcaron que, de concretarse la candidatura de Jaldo en los términos anunciados, el dirigente tranqueño tendría la posibilidad de estar 16 años consecutivos en los dos máximos cargos provinciales. Se mencionó también que un vicegobernador puede acceder al ejercicio efectivo de las atribuciones del gobernador durante el propio mandato para el que se fue elegido. Como ejemplo citaron que Jaldo quedó a cargo de la Provincia de manera interina desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2023, cuando Manzur fue jefe de Gabinete de la Nación.
De esta manera, los dirigentes opositores peticionaron a la CSJN que se haga lugar a la acción y se declare la inconstitucionalidad parcial del artículo 90 de la Constitución. También que declare que no puede ser aplicada la sucesión recíproca entre Gobernación y Vicegobernación.