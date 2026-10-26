Por qué la oposición acude a la Corte contra la reelección y cómo podría afectar a Jaldo

Según fundamentaron, el segundo párrafo contiene una regla problemática: “establece la posibilidad de ejercer dos períodos como vicegobernador y, seguidamente, otros dos como gobernador. La literalidad de la norma permite expresamente el ejercicio ininterrumpido por 16 años consecutivos en ambos cargos”. En ese sentido remarcaron que, de concretarse la candidatura de Jaldo en los términos anunciados, el dirigente tranqueño tendría la posibilidad de estar 16 años consecutivos en los dos máximos cargos provinciales. Se mencionó también que un vicegobernador puede acceder al ejercicio efectivo de las atribuciones del gobernador durante el propio mandato para el que se fue elegido. Como ejemplo citaron que Jaldo quedó a cargo de la Provincia de manera interina desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2023, cuando Manzur fue jefe de Gabinete de la Nación.