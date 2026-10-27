El Gobierno nacional confirmó que no felicitará a Lula y crece la tensión diplomática con Brasil

A las diferencias ideológicas entre ambos presidentes se agregan los cuestionamientos públicos y los episodios que tensionaron el vínculo diplomático. En las últimas horas, además, la Policía Federal brasileña comenzó a investigar si Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, intentó salir de Brasil a través de la frontera con Misiones para viajar a Estados Unidos, en medio de una restricción judicial que le impide abandonar el país.