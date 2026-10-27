Política

El Gobierno nacional confirmó que no felicitará a Lula y crece la tensión diplomática con Brasil

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que no habrá un comunicado oficial tras la victoria del mandatario brasileño en el balotaje.

Javier Milei y Lula
Javier Milei y Lula
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobierno de Milei confirmó hoy en Buenos Aires que no felicitará a Lula por ganar el balotaje en Brasil, señalando que el líder brasileño no lo saludó en 2023.
  • La medida ocurre tras 48 horas de silencio oficial, en un vínculo tensionado por choques ideológicos y la falta de embajadores titulares designados desde agosto.
  • La decisión profundiza el distanciamiento diplomático y genera incertidumbre sobre el futuro comercial e institucional entre los dos socios clave del Mercosur.
Resumen generado con IA

La administración deJavier Milei confirmó hoy que no emitirá un comunicado oficial para felicitar a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en el balotaje presidencial de Brasil, celebrado el domingo. “No va a haber un comunicado oficial”, afirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, al ser consultado sobre la postura que adoptará la Cancillería argentina frente al resultado electoral.

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“Se tomó nota del resultado electoral”, agregó el funcionario, en una declaración que ratifica la decisión de la Casa Rosada de no realizar un reconocimiento público de la victoria del mandatario brasileño.

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La postura oficial se conoce más de 48 horas después del cierre de las urnas y profundiza las diferencias entre ambos gobiernos. La relación bilateral ya estaba atravesada por las tensiones políticas, los cruces entre Milei y Lula y la falta de embajadores titulares desde agosto.

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Durante su intervención, Ravier también recordó que, cuando Milei ganó las elecciones presidenciales argentinas en 2023, Lula no tuvo un gesto personal para felicitarlo. La referencia fue utilizada para contextualizar la decisión del Gobierno argentino de no enviar ahora un saludo oficial al mandatario brasileño.

La falta de un pronunciamiento formal suma un nuevo capítulo al distanciamiento entre Buenos Aires y Brasilia, pese a la importancia estratégica de Brasil como socio comercial de la Argentina.

A las diferencias ideológicas entre ambos presidentes se agregan los cuestionamientos públicos y los episodios que tensionaron el vínculo diplomático. En las últimas horas, además, la Policía Federal brasileña comenzó a investigar si Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, intentó salir de Brasil a través de la frontera con Misiones para viajar a Estados Unidos, en medio de una restricción judicial que le impide abandonar el país.

Por ahora, la Casa Rosada mantiene su decisión de no emitir un mensaje de felicitación a Lula, mientras la relación entre los dos principales socios del Mercosur continúa marcada por las diferencias políticas y la incertidumbre sobre el rumbo del vínculo bilateral.

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