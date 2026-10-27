Kicillof cuestionó a Milei por su silencio tras el triunfo de Lula en Brasil: “Es una irresponsabilidad”
El gobernador bonaerense criticó al Presidente por no reconocer la victoria del mandatario brasileño y advirtió sobre las consecuencias para la relación bilateral y el comercio entre ambos países.
Resumen para apurados
- Axel Kicillof criticó en redes a Javier Milei por no felicitar a Lula tras su victoria electoral en Brasil, calificando su silencio de irresponsable ante el vínculo bilateral.
- El reclamo surge tras tensiones previas generadas por agravios de Milei hacia Lula, que deterioraron las relaciones diplomáticas y derivaron en el retiro del embajador brasileño.
- La falta de reconocimiento oficial amenaza el comercio bilateral y la integración regional, lo que podría perjudicar a empresas y trabajadores dependientes del mercado de Brasil.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó al presidente Javier Mileipor no pronunciarse sobre el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El mandatario bonaerense calificó el silencio del jefe de Estado argentino como “una irresponsabilidad” y advirtió sobre sus posibles consecuencias para los vínculos diplomáticos y comerciales entre ambos países.
A través de una publicación en sus redes sociales, Kicillof señaló que, más de 24 horas después de conocerse el resultado electoral, Milei todavía no había reconocido la victoria de Lula frente a Flavio Bolsonaro.
“La mayoría de los países de América Latina, la Unión Europea, las principales potencias del G20 y los BRICS ya felicitaron al mandatario brasileño. Milei parece esperar la bendición de Trump para expedirse”, sostuvo el gobernador.
En ese sentido, cuestionó la postura del Presidente y vinculó su silencio con los antecedentes de tensión entre ambos gobiernos. “El silencio es más grave dado que Milei viajó a nuestro principal socio comercial para subirse a actos de barricada e insultar al propio Lula”, afirmó.
Según Kicillof, esas actitudes contribuyeron al deterioro de la relación bilateral. “Esas aventuras llevaron al retiro del embajador brasileño y a la degradación del vínculo por primera vez en 200 años”, agregó.
La advertencia de Kicillof por el comercio con Brasil
El gobernador bonaerense también advirtió sobre el impacto económico que podría tener el distanciamiento diplomático. “Su irresponsabilidad también pone en juego el destino de empresas y trabajadores que dependen del comercio con Brasil, así como otras agendas de integración hoy paralizadas por decisión de Milei”, planteó.
En el cierre de su mensaje, Kicillof le exigió al jefe de Estado que reconozca formalmente el resultado de las elecciones y repare los vínculos con el mandatario brasileño.
“Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires le exigimos a Milei que esté a la altura de su investidura, reconozca el resultado de las urnas y ofrezca las debidas disculpas al presidente Lula por agravios que no representan el sentir ni los valores del pueblo argentino”, expresó.
El mensaje de Kicillof tras la victoria de Lula
Las críticas del gobernador se produjeron después de que el domingo por la noche felicitara a Lula por su triunfo electoral. En esa oportunidad, Kicillof publicó: “Una noche histórica, un futuro mejor. Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”.
Además, compartió una imagen del mandatario brasileño junto a sus seguidores y destacó el resultado como una señal de defensa de la soberanía popular. “No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. No hay otro camino”, escribió.