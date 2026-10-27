La Policía de Brasil investiga si Flávio Bolsonaro huyó a la Argentina para viajar a Estados Unidos

La Policía Federal de Brasil investiga si Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y derrotado en el balotaje del domingo frente a Luiz Inácio Lula da Silva, salió del país rumbo a Estados Unidos a través de la Argentina. La hipótesis surgió después de que trascendiera una versión sobre un posible cruce terrestre de la frontera, pese a que la Justicia brasileña le prohibió abandonar el territorio nacional y le ordenó entregar sus pasaportes.