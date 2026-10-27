La Policía de Brasil investiga si Flávio Bolsonaro huyó a la Argentina para viajar a Estados Unidos

Resumen para apurados
- La policía brasileña investiga si Flávio Bolsonaro huyó a Argentina para ir a EE. UU., luego de que la Justicia le prohibiera salir del país tras su derrota electoral.
- La sospecha creció por un avión privado en Puerto Iguazú, aunque su entorno negó la fuga y autoridades argentinas afirmaron no tener registros oficiales de su ingreso.
- El caso expone el temor del bolsonarismo a detenciones inminentes sin fueros parlamentarios, en un escenario de creciente presión judicial contra el clan del expresidente.
La Policía Federal de Brasil investiga si Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y derrotado en el balotaje del domingo frente a Luiz Inácio Lula da Silva, salió del país rumbo a Estados Unidos a través de la Argentina. La hipótesis surgió después de que trascendiera una versión sobre un posible cruce terrestre de la frontera, pese a que la Justicia brasileña le prohibió abandonar el territorio nacional y le ordenó entregar sus pasaportes.
Según informó el diario brasileño "O Globo", los investigadores verificaron que el senador no registró su salida por ninguno de los puestos de control migratorio de Brasil. El dato se conoció después de que el medio Infobae publicara que el dirigente habría viajado por tierra hacia la Argentina durante la madrugada para continuar desde allí su trayecto hacia Estados Unidos.
Sin embargo, la versión fue desmentida por el entorno político del excandidato. Rogério Marinho, senador y coordinador general de su campaña presidencial, negó que Bolsonaro hubiera abandonado Brasil. “Eso no sucedió”, afirmó en declaraciones al medio Metrópoles.
Un avión privado en Puerto Iguazú alimentó las sospechas
En medio de las versiones sobre un posible traslado, un avión privado aterrizó anoche en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones. Se trata de un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa argentina Baires Fly S.A., que había partido del Aeroparque Metropolitano de Buenos Aires y llegó a las 23.45.
La aeronave tenía previsto despegar nuevamente a las 2 de la madrugada, con cuatro pasajeros y un destino que todavía no estaba precisado. Sin embargo, la partida no se concretó porque faltaba uno de los pasajeros, según fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La Policía de Misiones confirmó que el avión permanecía en Puerto Iguazú. Sus pilotos son argentinos.
Pese a estos movimientos, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva, señalaron que no tenían registros del ingreso de Flavio Bolsonaro a la Argentina.
Por el momento, los datos sobre el vuelo y la falta de registros migratorios no confirman que el senador haya cruzado la frontera ni que tuviera previsto viajar a Estados Unidos.
La Justicia brasileña le prohibió salir del país
La investigación se desarrolla después de que, el lunes, horas más tarde de conocerse su derrota electoral, Flavio Bolsonaro fuera notificado por la Policía Federal de una orden judicial que le impide abandonar Brasil y le exige entregar sus pasaportes.
El senador tenía un plazo de 24 horas para presentar los documentos. Sin embargo, hasta la mañana del martes todavía no lo había hecho, según informó "O Globo".
La periodista Bela Megale señaló que el dirigente había acordado con integrantes de su defensa responder a la citación y entregar los pasaportes durante la mañana, algo que hasta ese momento no se había concretado.
La notificación se produjo en plena vía pública, cuando Flavio salía de visitar a su padre en Brasilia. La medida fue dispuesta en una resolución reservada por el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF).
El propio senador confirmó la orden en un video y denunció que se trataba de una intimidación. “Fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, manifestó. Luego aseguró que nunca había considerado abandonar Brasil y anticipó que cumpliría con la entrega de los documentos.
“Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, sostuvo.
El temor a una detención tras la derrota electoral
La posibilidad de que Flavio Bolsonaro se trasladara a Estados Unidos circulaba desde la noche del domingo, según "O Globo". La preocupación dentro del entorno bolsonarista, de acuerdo con el medio brasileño, es que el senador pueda quedar expuesto a una detención cuando pierda sus fueros parlamentarios.
Jair Bolsonaro, por su parte, cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa por el intento de golpe de Estado. Según informó Bela Megale, citando fuentes cercanas al expresidente, uno de sus principales temores después de la derrota electoral era que su hijo terminara detenido.
La hipótesis de una eventual salida del país también había sido planteada públicamente por Eduardo Bolsonaro, hermano de Flavio, quien reside en Estados Unidos y tiene una orden de captura en Brasil.