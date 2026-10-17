Catalán cruzó a Jaldo: “El único que viaja a Buenos Aires para pedir plata cada dos semanas es usted”

Gobernador @OsvaldoJaldo, usted es el Ãºnico que viaja a Buenos Aires cada dos semanas a pedir plata en la Casa Rosada para sostener la estructura polÃ­tica mÃ¡s cara del paÃ­s. Un claro ejemplo es el acto que organizÃ³, cuyo costo para los tucumanos debe haber sido escalofriante. Por otro lado, le pregunto: Â¿tiene miedo de que este âturistaâ le gane el 9 de mayo? Lo escucho hablar de denuncias. Â¿Por quÃ© no se dedica a gobernar y deja de hacer denuncias? Cada vez se parece mÃ¡s a Lilita CarriÃ³.