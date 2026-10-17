Catalán cruzó a Jaldo: “El único que viaja a Buenos Aires para pedir plata cada dos semanas es usted”

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán (LLA) cruzó este sábado en Tucumán al gobernador Osvaldo Jaldo, acusándolo de pedir fondos a la Casa Rosada tras ser tildado previamente de "turista".
- El cruce se inició cuando Jaldo tildó a Catalán de "turista" en el Día de la Lealtad; el referente libertario respondió cuestionando el gasto estatal del acto peronista.
- El enfrentamiento anticipa la polarización entre el PJ y La Libertad Avanza de cara a las elecciones a gobernador de mayo de 2027 en la provincia de Tucumán.
El candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Catalán, salió este sábado al cruce del gobernador Osvaldo Jaldo luego de que el mandatario provincial lo calificara de “turista” durante el acto por el Día de la Lealtad Peronista, en referencia a sus visitas a Tucumán desde Buenos Aires.
“Gobernador Osvaldo Jaldo, usted es el único que viaja a Buenos Aires cada dos semanas a pedir plata en la Casa Rosada para sostener la estructura política más cara del país”, expresó el dirigente libertario a través de sus redes sociales.
En el mismo mensaje, también cuestionó el costo del acto organizado por el oficialismo provincial y sostuvo que el gasto para los tucumanos “debe haber sido escalofriante”.
Gobernador @OsvaldoJaldo, usted es el Ãºnico que viaja a Buenos Aires cada dos semanas a pedir plata en la Casa Rosada para sostener la estructura polÃtica mÃ¡s cara del paÃs. Un claro ejemplo es el acto que organizÃ³, cuyo costo para los tucumanos debe haber sido escalofriante. Por otro lado, le pregunto: Â¿tiene miedo de que este âturistaâ le gane el 9 de mayo? Lo escucho hablar de denuncias. Â¿Por quÃ© no se dedica a gobernar y deja de hacer denuncias? Cada vez se parece mÃ¡s a Lilita CarriÃ³.— Lisandro CatalÃ¡n (@catalanlisandro) October 17, 2026
Pero el cruce no terminó allí. Catalán vinculó las declaraciones del gobernador con la disputa electoral que se avecina y lanzó una pregunta directa: “¿Tiene miedo de que este ‘turista’ le gane el 9 de mayo?”.
Finalmente, el referente de La Libertad Avanza cuestionó las referencias de Jaldo a las denuncias y le reclamó que se concentre en la gestión provincial. “¿Por qué no se dedica a gobernar y deja de hacer denuncias? Cada vez se parece más a Lilita Carrió”, concluyó.