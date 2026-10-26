Jaldo inauguró obras de urbanización y una plaza en Banda del Río Salí

Durante la recorrida por el barrio Capitán Candelaria —conocido popularmente como El Palomar—, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó el impacto directo de los trabajos en la vida cotidiana de las familias: "Como lo hacemos habitualmente con el vicegobernador, el ministro del Interior y gran parte del gabinete, recorremos la provincia todos los días: los barrios de San Miguel de Tucumán, así como municipios y comunas del interior. Hoy estamos en el departamento Cruz Alta, en Banda del Río Salí y puntualmente en El Palomar. Antes, los chicos tenían que caminar por el barro para ir a la escuela o, cuando no llovía, la gente no podía sentarse en la vereda por la tierra, sin olvidar la oscuridad y la inseguridad que eso traía aparejado".