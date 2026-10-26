Jaldo inauguró obras de urbanización y una plaza en Banda del Río Salí

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró este lunes obras viales y una plaza en Banda del Río Salí para mejorar la infraestructura y la seguridad barrial.
- Los trabajos incluyeron 38 cuadras de pavimento articulado, luces LED y 27 cámaras de seguridad mediante el programa municipal "Obras que Cuidan".
- El proyecto beneficia a 500 familias y las autoridades confirmaron que pavimentarán otras 15 cuadras para completar la urbanización de todo el sector.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes la inauguración de obras de urbanización, alumbrado público y recuperación de espacios públicos en el barrio El Palomar, en Banda del Río Salí.
El primer mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; la diputada Gladys Medina; el ministro del interior, Dario Monteros, intendentes Gonzalo Monteros (Banda del Río Salí), Elvio Salazar (Simoca), Graciela Gutiérrez (Alderetes), Jorge Leal (Burruyacú), Francisco Caliva (Tafí del Valle); los legisladores Marcelo Herrera, Jorge Leal (h), Roque Argañaraz, Alejandro Figueroa, Tomás Cobos; titular de la DAU Armando Cortalezzi; director de Transporte, Sergio Apestey; Claudia Jaldo, titular de la Casa de Tucumán, Enrique Salvatierra, concejales, comisionados comunales, autoridades de la Unidad Regional Este, entre otras autoridades.
La intervención incluyó la pavimentación de 38 cuadras con adoquines de hormigón, que representan una superficie cercana a los 11.000 metros cuadrados. Los trabajos también comprendieron la construcción de cordones cuneta, badenes y bocacalles, además de reparaciones en redes de agua potable y cloacas.
Las obras incorporaron mejoras en las veredas y el alumbrado público mediante tecnología LED.
Durante la jornada también quedó inaugurada la Plaza Papa Francisco, ubicada en la intersección de las calles Bolivia y Uruguay. El espacio cuenta con juegos infantiles, bancos, merenderos, rampas de accesibilidad, iluminación y sectores parquizados.
La plaza incorpora además un mural artístico dedicado al Papa Francisco, como elemento de identidad del espacio público y de encuentro para las familias.
Los trabajos se ejecutaron a través del Plan de Urbanización y Obras que Cuidan, con recursos municipales. La recuperación del espacio verde se concretó en tres semanas.
Durante la recorrida por el barrio Capitán Candelaria —conocido popularmente como El Palomar—, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó el impacto directo de los trabajos en la vida cotidiana de las familias: "Como lo hacemos habitualmente con el vicegobernador, el ministro del Interior y gran parte del gabinete, recorremos la provincia todos los días: los barrios de San Miguel de Tucumán, así como municipios y comunas del interior. Hoy estamos en el departamento Cruz Alta, en Banda del Río Salí y puntualmente en El Palomar. Antes, los chicos tenían que caminar por el barro para ir a la escuela o, cuando no llovía, la gente no podía sentarse en la vereda por la tierra, sin olvidar la oscuridad y la inseguridad que eso traía aparejado".
En ese sentido, el primer mandatario provincial valoró el trabajo articulado con el gobierno local: "Vemos a la gente feliz porque esto cambió gracias a la gestión de Gonzalo Monteros y al acompañamiento de los concejales mediante las ordenanzas. Hoy tenemos casi 30 cuadras con adoquinado nuevo, alumbrado LED en todo el barrio y tecnología que antes parecía reservada solo para grandes ciudades: cámaras de seguridad para controlar la circulación y brindar mayor tranquilidad a las familias".
Asimismo, Jaldo remarcó el rol de contención que debe asumir el Estado en el actual contexto socioeconómico: "En momentos difíciles, este es un gran esfuerzo conjunto entre el Gobierno de la Provincia y el Municipio. Venimos trabajando junto a Miguel Acevedo, al ministro Darío Monteros y a la diputada Gladys Medina para mejorar la calidad de vida de los tucumanos. Andamos todos los días en la calle, visitando casa por casa, llevando obras de infraestructura y servicios públicos, porque la gente necesita un Estado presente en salud pública, educación, seguridad y acción social".
A modo de cierre, el mandatario reflexionó sobre la cercanía con la comunidad: "Por eso nos reciben con tanto afecto y podemos caminar recibiendo abrazos, pero también escuchando lo que falta. Los funcionarios tenemos que estar dispuestos a cortar cintas, pero también a seguir escuchando los problemas. Sabemos que no podemos resolver el cien por ciento de las demandas de inmediato, pero nadie puede negar que estamos presentes mañana y tarde en cada rincón de Tucumán".
Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo subrayó la planificación detrás de las obras inauguradas y ratificó el respaldo legislativo: "Estamos acompañando al gobernador Osvaldo Jaldo y al intendente Gonzalo Monteros en El Palomar, donde se inauguró pavimento articulado, iluminación y la plaza Papa Francisco. Más allá de la obra en sí, esto significa estar donde la ciudadanía lo necesita. El intendente no actúa de forma aislada ni improvisada: trabaja sobre programas de gobierno concretos".
En esa misma línea, el titular del Poder Legislativo ponderó la incorporación de herramientas tecnológicas y el alcance territorial de las políticas provinciales: "Este esquema integra el adoquinado con iluminación y cámaras de seguridad. Hoy se habilitaron 27 dispositivos en este sector, de un total de 200 que ya posee el municipio, con la meta de duplicar esa cifra hacia el final del mandato. Estas mejoras se replican en todos los municipios y comunas de Tucumán, cumpliendo el compromiso de que las obras lleguen a todos los tucumanos, vivan donde vivan".
Por último, Acevedo puso de relieve la articulación institucional: "Agradezco a los concejales por su rol, porque el poder legislativo municipal debe acompañar como lo hace la Legislatura a nivel provincial. Mientras los ejecutivos mantengan como meta la obra pública, la seguridad, el trabajo y el equilibrio social, la Legislatura va a estar siempre acompañando al Gobernador".
A su turno, el ministro del Interior, Darío Monteros, enfatizó la presencia territorial y anticipó la continuidad de los trabajos en la zona: "Es una alegría enorme visitar este barrio tan querido, el Capitán Candelaria, popularmente conocido como El Palomar, junto al gobernador, el vicegobernador y la diputada nacional. Dejamos inauguradas más de 30 cuadras de pavimento articulado, luminarias LED, 27 cámaras de vigilancia y la puesta en valor de un espacio público en homenaje al Papa Francisco. Esto demuestra la presencia del Estado provincial respaldando a las intendencias".
Monteros adelantó, además, que las tareas continuarán hasta cubrir la totalidad del sector urbano: "El intendente remarcó que restan unas 15 cuadras para completar todo el casco urbano de este sector, y el gobernador ya nos dio instrucciones precisas para avanzar y finalizar el barrio por completo. Esta misma impronta la replicamos en el interior tucumano, en los municipios y en las 93 comunas rurales, consolidando un Estado presente de la mano de Osvaldo Jaldo y de Miguel Acevedo desde la Legislatura".
Finalmente, el anfitrión de la jornada, el intendente Gonzalo Monteros, detalló los alcances técnicos del programa y el impacto directo en la comunidad: "Visitamos El Palomar, que fue alcanzado por nuestra política pública 'Obras que Cuidan', un esquema que combina infraestructura barrial con seguridad ciudadana. Concretamos la pavimentación de 38 cuadras con pavimento articulado y cordón cuneta, instalamos más de 180 luminarias LED, recuperamos un espacio público y sumamos 27 cámaras de monitoreo urbano".
Al evaluar el alcance social de las intervenciones, el jefe comunal bandeño concluyó: "Esta intervención beneficia a 500 familias y representa dos pilares centrales: llevar dignidad mediante la obra pública y tranquilidad a través de la tecnología y la prevención. Recorrimos arterias como el Pasaje Brasil, donde los vecinos nos manifestaron su apoyo y nos transmitieron lo que aún queda por resolver. Agradezco el constante respaldo del Gobierno de la Provincia y la labor del Concejo Deliberante al sancionar las herramientas necesarias. Falta camino por recorrer, y este año tiene que ser de gestión continua para seguir brindando respuestas a la comunidad".