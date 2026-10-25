Política Tuits contra Jaldo: Molinuevo sumó un revés en el fuero federal La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso interpuesto por la diputada de LLA, que objeta la competencia de la Justicia local. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Soledad Molinuevo, diputada nacional por La Libertad Avanza. Foto ilustrativa de Archivo Por Luis María Ruiz Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Osvaldo JaldoSoledad Molinuevo Tamaño texto Comentarios Lo más popular Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección El concepto de “caña bienal”, y qué ocurre con la caña que queda en pie Fertilización: la matemática “biológica” vs. la “económica” La Rural de Rosario pide un acuerdo tributario integral Todo listo para una nueva jornada sobre legumbres Ranking notas premium Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial Tensión sin tregua en la Asociación de Magistrados: apelan el rechazo cautelar, recusan al juez Tejerizo y sortean un nuevo tribunal La Junta Electoral de Tucumán, con aval para su "casa propia": dónde estará y cuánto costará Fue parte de la primera Naranja campeona, renunció a Los Pumas y triunfó en la televisión mexicana: la historia de Juan Soler El crimen de Érika: Felipe Sosa, del poder y los excesos al banquillo de los acusados