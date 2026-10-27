El juicio por el crimen de Érika: los detalles oscuros, perversos y siniestros que pueden surgir del debate

Al profundizar en su idea, el defensor dejó en claro que, entre los acusados por el crimen, su defendido era el único que, según su postura, no formaba parte de ese círculo cerrado que integraban Érika, Sosa, Justina Gordillo, Navarro Flores y otras personas que no fueron investigadas o que, al menos, no están sentadas en el banquillo de los acusados. ¿Quiénes son esas personas? Entre las mencionadas aparecen un tal “Daivid”, un empresario de Lules y su pareja, un abogado del “Militar” y el dueño del departamento que alquilaba el acusado en Yerba Buena, donde se habría cometido el crimen.