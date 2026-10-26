El juicio por el crimen de Érika: tensión, advertencias y hasta una broma

Resumen para apurados
- Inició en Tucumán la primera audiencia del juicio por el femicidio de Érika Álvarez, una jornada marcada por tensiones y llamados de atención del tribunal.
- La sesión inaugural contó con escasa presencia de familiares, cruces entre un juez y un defensor, y el reencuentro en la sala de los imputados Gordillo y Sosa.
- Las próximas audiencias determinarán la responsabilidad penal de los acusados en un caso clave para el esclarecimiento y la sanción de femicidios en la provincia.
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