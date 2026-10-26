Seguridad

El juicio por el crimen de Érika: tensión, advertencias y hasta una broma

La primera audiencia estuvo marcada por la escasa presencia de familiares, los llamados de atención del tribunal y un inesperado intercambio entre uno de los jueces y un defensor.

JUICIO POR EL CRIMEN DE ÉRIKA. La primera audiencia estuvo marcada por la escasa presencia de familiares, los llamados de atención del tribunal y un inesperado intercambio entre uno de los jueces y un defensor.
JUICIO POR EL CRIMEN DE ÉRIKA. La primera audiencia estuvo marcada por la escasa presencia de familiares, los llamados de atención del tribunal y un inesperado intercambio entre uno de los jueces y un defensor. FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Inició en Tucumán la primera audiencia del juicio por el femicidio de Érika Álvarez, una jornada marcada por tensiones y llamados de atención del tribunal.
  • La sesión inaugural contó con escasa presencia de familiares, cruces entre un juez y un defensor, y el reencuentro en la sala de los imputados Gordillo y Sosa.
  • Las próximas audiencias determinarán la responsabilidad penal de los acusados en un caso clave para el esclarecimiento y la sanción de femicidios en la provincia.
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