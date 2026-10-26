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El juicio por el crimen de Érika: El duro régimen de seguridad que rodea a “El Militar”

La defensa denunció que “El Militar” lleva nueve meses aislado y que su salud se deterioró.

Felipe “El Militar” Sosa en el juicio, con fuerte custodia policial.
Felipe “El Militar” Sosa en el juicio, con fuerte custodia policial.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán comenzó el juicio contra Felipe "El Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez, desarrollado bajo un estricto régimen de seguridad penitenciaria.
  • Trasladado desde el penal Benjamín Paz, compareció con custodia especial. Su defensa denunció un grave deterioro de salud tras permanecer aislado durante nueve meses.
  • El tribunal rechazó poner fin a su aislamiento carcelario pero ordenó brindarle atención médica, mientras avanza el debate oral para determinar su responsabilidad.
Resumen generado con IA

Antes de que comenzara la audiencia, Felipe “El Militar” Sosa leyó detenidamente los papeles que le había entregado su defensor, Marcelo Cosiansi. Después se supo que esos manuscritos eran el borrador del alegato de apertura que estaba por pronunciar el abogado. “Él está al tanto de todo. Siempre me consulta cosas, las analizamos y definimos, siempre y cuando lo podamos hacer”, añadió el profesional en una entrevista con LA GACETA.

La primera audiencia del juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez sirvió para que Cosiansi, como cuestión preliminar, planteara las condiciones de detención de “El Militar” en el penal de Benjamín Paz, donde permanece alojado desde hace más de nueve meses.

“El Militar” fue trasladado desde esa cárcel hasta Tribunales en medio de un fuerte operativo de seguridad. En la sala, estuvo custodiado por tres efectivos del Servicio Penitenciario que tenían el rostro cubierto con pasamontañas. “Desde que fue detenido en Buenos Aires es considerado como un recluso de alta peligrosidad, por lo que se toman medidas especiales. No sólo para evitar que se fugue, sino también para protegerlo”, indicó un agente penitenciario que participó del traslado hasta la capital.

Sosa vestía un pantalón deportivo sin cinturón y llevaba zapatillas sin cordones. Según especialistas, estas medidas buscan evitar que pueda autolesionarse. En el debate surgió otro detalle: los custodios impidieron que recibiera agua en un vaso de plástico duro. “Tiene que ser en uno del mismo material que se aplaste o en uno de telgopor. Es lo que nos dispone el protocolo”, explicó un efectivo al personal de maestranza.

“Esto es una prueba de que lo que vengo denunciando no es una exageración. Sosa, después de estar nueve meses aislado, tiene serios problemas de salud mental. Ojo, no estoy pidiendo ninguna nulidad o una suspensión del debate. Simplemente pretendo que sea tratado como corresponde”, indicó Cosiansi.

El profesional agregó: “Tiene quistes sebáceos en cinco partes diferentes de su cuerpo. Ahora descubro que le faltan tres piezas dentarias. Por eso, como cuestión preliminar, pretendo que se acabe con el aislamiento que viene soportando desde hace nueve meses”.

El tribunal, integrado por María Valeria Mibelli, Elina Gómez Moreira y Gonzalo Ortega, rechazó el pedido, aunque dispuso que Sosa fuera atendido por profesionales de la salud.

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