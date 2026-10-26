El juicio por el crimen de Érika: El duro régimen de seguridad que rodea a “El Militar”

“El Militar” fue trasladado desde esa cárcel hasta Tribunales en medio de un fuerte operativo de seguridad. En la sala, estuvo custodiado por tres efectivos del Servicio Penitenciario que tenían el rostro cubierto con pasamontañas. “Desde que fue detenido en Buenos Aires es considerado como un recluso de alta peligrosidad, por lo que se toman medidas especiales. No sólo para evitar que se fugue, sino también para protegerlo”, indicó un agente penitenciario que participó del traslado hasta la capital.