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Elecciones presidenciales en Brasil: primer debate Lula-Bolsonaro

Los candidatos se enfrentaron a una semana del balotaje.

Elecciones presidenciales en Brasil: primer debate Lula-Bolsonaro
Por Redacción Mundo Hace 3 Hs

El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el derechista Flávio Bolsonaro se enfrentaron en su primer debate, en una jornada de movilizaciones de ambos bandos en Brasil y a una semana de un balotaje que se prevé reñido. 

Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, venció la primera vuelta del 4 de octubre con 47% de los votos, frente a 45% de Lula. Las encuestas preveían una ventaja para el mandatario.

El debate, realizado anoche en San Pablo, era esperado como un momento clave de la campaña, tras la negativa de Lula a encontrarse con su rival antes de la primera vuelta.

Escenario parejo antes del balotaje en Brasil

Escenario parejo antes del balotaje en Brasil

Sondeos de las firmas Datafolha y Quaest publicados la semana pasada dan al senador 51% de intención de voto frente a 49% del presidente. Una semana antes, Datafolha daba una ventaja mayor (52% a 48%).

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaFlavio Bolsonaro
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