Balón de Oro 2026: a qué hora es la ceremonia, por dónde verla en vivo y quiénes son los candidatos
La ceremonia se realizará hoy, desde las 17, en Londres. Messi y Lautaro Martínez integran la lista de 30 nominados, mientras que Emiliano Martínez buscará quedarse con el reconocimiento al mejor arquero.
Resumen para apurados
- La gala del Balón de Oro 2026 se celebra hoy en Londres, con Lionel Messi y Lautaro Martínez nominados al máximo premio y Emiliano Martínez al galardón Yashin.
- La ceremonia conmemora 70 años del premio en homenaje a Stanley Matthews. El ganador es elegido por 100 periodistas basados en rendimiento, títulos y juego limpio.
- Messi aspira a estirar su récord a nueve trofeos tras el Mundial 2026, mientras que figuras jóvenes como Lamine Yamal y Kylian Mbappé pugnan por consolidar el recambio generacional.
El fútbol mundial conocerá hoy al ganador del Balón de Oro 2026, en una ceremonia que tendrá presencia argentina y varios candidatos a quedarse con el premio individual más prestigioso. Lionel Messi y Lautaro Martínez integran la nómina de 30 futbolistas seleccionados, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez competirá por el trofeo Yashin, que distingue al mejor arquero del año.
La gala comenzará a las 17 (hora argentina) en el London Palladium Theatre, en Londres, y podrá seguirse en vivo a través de DAZN y del canal de YouTube de Claro Sports.
La edición tendrá un significado especial: se cumplen 70 años de la creación del galardón y la capital británica recibirá la ceremonia por primera vez. La elección de la sede constituye un homenaje a Stanley Matthews, el inglés que recibió el primer Balón de Oro en 1956.
Messi, entre los candidatos
A los 39 años, Messi buscará ampliar su récord de ocho Balones de Oro. El capitán argentino llega después de alcanzar la final del Mundial 2026 y comparte la lista con figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri y Ousmane Dembélé, ganador de la edición 2025.
Lautaro Martínez también aparece entre los nominados después de una temporada en la que conquistó la Serie A y la Copa Italia con Inter. Además, fue protagonista de la campaña de la Selección argentina, que terminó como subcampeona del mundo.
Los 30 nominados al Balón de Oro 2026
Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, João Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinícius Júnior y Vitinha.
Los candidatos al trofeo Yashin
Emiliano Martínez, Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha.
Cómo se elige al ganador
El Balón de Oro masculino se define mediante la votación de 100 periodistas deportivos, representantes de los países mejor ubicados en el ranking FIFA. Cada uno ordena a diez futbolistas según su rendimiento individual, sus logros colectivos y el juego limpio.
Además, se entregarán los reconocimientos al mejor futbolista joven, entrenador, equipo y delantero del año, tanto en las categorías masculinas como femeninas. También se otorgará el Premio Sócrates, destinado a distinguir iniciativas solidarias vinculadas con el fútbol.