El curioso apodo íntimo que Martín Migueles usa para llamar a Wanda Nara

Resumen para apurados
- Wanda Nara saludó este lunes por su cumpleaños a su novio Martín Migueles en redes, quien reveló el apodo íntimo "Squishy" al agradecerle con fotos de la pareja.
- La publicación incluyó fotos íntimas y se dio tras trascendidos de celos y crisis por las escenas de desnudo que Nara protagonizó junto a Agustín Bernasconi en su nuevo filme.
- El intercambio público busca aplacar versiones de ruptura amorosa y reafirma la estrategia de la conductora de gestionar su vida privada bajo constante foco mediático.
Wanda Nara volvió a mostrar su intimidad con Martín Migueles en las redes sociales y dejó al descubierto el particular apodo cariñoso con el que él la llama. Todo ocurrió este lunes, cuando la mediática publicó una serie de imágenes en blanco y negro para saludar a su pareja por su cumpleaños.
Migueles reposteó la historia de Instagram con un corazón rojo y le dedicó un mensaje que no pasó inadvertido: “Te amo, Squishy”. Así quedó al descubierto el sobrenombre con el que se refiere a Wanda en la intimidad, en alusión al juguete blando que causa furor entre los más chicos.
Fotos subidas de tono
La conductora acompañó el saludo con seis imágenes que retrataron distintos momentos de la intimidad de la pareja. Entre las postales hubo besos, abrazos y escenas en la cama.
En una de las fotografías, Migueles aparece acostado y con el torso descubierto, mientras que en otra ambos se besan. También se incluyó una imagen de él posando frente a Wanda en ropa interior.
“HB (happy birthday)”, escribió la mediática junto al usuario de Instagram de su pareja, un corazón rojo y un emoji de torta.
El collage también mostró a Wanda con una gorra y una campera deportiva mientras le daba un beso en la mejilla a Migueles. En otra postal, ambos aparecen con batas blancas, mientras que en una última imagen él se tapa la cara con una mano, en una escena más distendida.
La escena hot de Wanda Nara con Agustín Bernasconi
La exposición de la pareja en las redes se produce después de la polémica por la filtración de imágenes de la escena más subida de tono que Wanda Nara filmó con Agustín Bernasconi para ¿Querés ser mi hijo?, la película que se estrenó el jueves.
En diálogo con TN Show, la conductora, que ahora también incursiona en la actuación, reconoció que los desnudos le generaban preocupación. “Se habló mucho y llegamos a ese día con todo muy hablado y muy trabajado. Hacía frío y teníamos que estar desnudos en una salita”, contó.
Los besos y el roce de la piel durante la filmación habrían desatado una crisis en su relación con Migueles. Según trascendió, la pareja discutió durante el rodaje y él se habría mostrado celoso por las escenas.
“El problema es que, cuando yo decidí venir a hacer la película, a él le dio celos porque le terminé blanqueando todo lo que pasó con Bernasconi”, le habría dicho Wanda a Yanina Latorre. La frase volvió a alimentar las versiones sobre un affaire que la mediática habría tenido con el músico tiempo atrás.