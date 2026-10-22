¿Wanda Nara en una comedia romántica? Los estrenos y horarios de cine en Tucumán

Resumen para apurados
- Los cines de Tucumán estrenan del 22 al 28 de octubre "¿Querés ser mi hijo?", con Wanda Nara, junto a otras producciones para renovar la cartelera local.
- Las salas Atlas Monteagudo, Vía 24 y Cines del Solar suman además "Clayface" y títulos de terror o infantiles, combinando funciones vespertinas, nocturnas y trasnoches.
- La llegada del filme marca una nueva faceta actoral de Nara en cine comercial, mientras los complejos buscan atraer a diversos públicos con opciones variadas hasta fin de mes.
Wanda Nara llega a los cines tucumanos con ¿Querés ser mi hijo?, la comedia que protagoniza junto a Agustín Bernasconi. Pero no es la única novedad de la semana: un hombre que cambia de rostro, una criatura ancestral que acecha en el Amazonas y una aventura para salvar a un pequeño lince también se suman a la cartelera.
Desde este jueves 22 hasta el miércoles 28 de octubre, Atlas Monteagudo, Atlas Vía 24 y Cines del Solar renuevan sus propuestas con tres estrenos, mientras que Street Fighter continúa en pantalla junto con otras películas que siguen en cartel. Estas son las funciones y los horarios de la semana.
Atlas Monteagudo: terror, combates y funciones trasnoche
En Atlas Monteagudo, la sala 1 abre con Resident Evil, a las 17.10. A las 19.20 llega Clayface, en castellano, y a las 22 se proyecta la misma película en versión subtitulada. El sábado habrá una función trasnoche a las 00.40, en castellano.
La sala 2 combina acción y comedia. Street Fighter se proyecta a las 17.30, en castellano. Luego llega ¿Quieres ser mi hijo?, con funciones a las 20 y a las 22.20, según el día. El sábado, la comedia tendrá una función trasnoche a las 00.30.
En la sala 3, Madre siniestra abre la programación a las 17.40. A las 19.40 continúa Street Fighter, en castellano, y a las 22.30 llega Terror en el Amazonas. Esta última también tendrá funciones trasnoche durante el fin de semana, a las 00.50 del sábado.
Atlas Vía 24: vuelve “Street Fighter” y hay una comedia de enredos
En Atlas Vía 24, la sala 1 arranca con Street Fighter, a las 17, en versión subtitulada. A las 19.40 se proyecta Verity, también subtitulada, y a las 22 llega Madre siniestra. El sábado habrá una función trasnoche de esta última a las 00.10, en castellano.
La sala 2 abre con Heidi y el rescate del lince, a las 17.30, en castellano. A las 19.30 del jueves y a las 20 durante el resto de la semana se podrá ver Street Fighter, en versión subtitulada.
La última función del día es para ¿Quieres ser mi hijo?, a las 22.10 el jueves y a las 22.20 los demás días. El sábado habrá una trasnoche a las 00.30, en castellano.
Cines del Solar: estrenos desde la tarde en Yerba Buena
En Cines del Solar, ubicado en Aconquija 1366, Yerba Buena, la programación incluye los tres estrenos de la semana y varias películas que continúan en cartel.
Heidi y el rescate del lince tendrá funciones a las 15.50 y a las 17.30, en castellano. La propuesta sigue a Heidi y su amigo Peter en una aventura para ayudar a un pequeño lince herido a regresar con su familia.
Para quienes buscan acción, Street Fighter forma parte de la cartelera, junto con títulos que continúan en exhibición como Cars, Escuela de Monstruos, La caída de la ballena, Madre siniestra, Verity y Resident Evil: Noche Cero.
Entre los estrenos para el público adulto se encuentran Clayface, con funciones el jueves a las 18 y a las 20.10, en castellano, y a las 22.25, subtitulada; Terror en el Amazonas, a las 19.45, en castellano, y a las 22.15, subtitulada; y ¿Quieres ser mi hijo?, a las 19.45.
La cartelera ofrece alternativas para distintos públicos, desde aventuras familiares hasta historias de terror y acción. Los horarios pueden variar según el día, por lo que conviene consultar la programación de cada complejo antes de salir.