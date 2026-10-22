¿Wanda Nara en una comedia romántica? Los estrenos y horarios de cine en Tucumán

Wanda Nara llega a los cines tucumanos con ¿Querés ser mi hijo?, la comedia que protagoniza junto a Agustín Bernasconi. Pero no es la única novedad de la semana: un hombre que cambia de rostro, una criatura ancestral que acecha en el Amazonas y una aventura para salvar a un pequeño lince también se suman a la cartelera.