Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Resumen para apurados
- El actor Antonio Grimau murió a los 82 años tras complicarse su enfermedad pulmonar intersticial difusa, según confirmó la Asociación Argentina de Actores.
- Permanecía internado en el Hospital María Ferrer y una semana atrás había renunciado a una obra teatral con Andrea del Boca por complicaciones de salud.
- Su partida despide a un referente del espectáculo argentino, dejando un legado indiscutible tras protagonizar más de 60 telenovelas, obras y películas.
La Asociación Argentina de Actores dio a conocer esta mañana el fallecimiento del actor Antonio Grimau a sus 82 años. Considerado uno de los actores más antiguos del país y también uno de los más talentosos, logró una exitosa carrera con más de una veintena de películas, otra de obras teatrales y muchas más participaciones en programas de televisión como novelas.
Entre 1969 y 2020, Grimau formó parte de más de 60 tiras en la televisión. Entre ellas, destacó el gran éxito “Rolando Rivas, taxista”, junto a Soledad Silveyra; “Dos a quererse”, “Cuatro hombres para Eva”, “Poliladron”, “Soy gitano”, “Padre Coraje”, “Hombres de honor” y “Se dice amor”.
El cuadro de salud de Antonio Grimau
Según informó la periodista Pía Shaw, Grimau iba a participar de la próxima obra de teatro de Andrea del Boca. En Carlos Paz se realizará la temporada teatral que sería el gran regreso al teatro para la actriz dramática. Pero finalmente, Grimau decidió bajarse del proyecto. Al hacerlo, sólo habría alegado problemas personales.
“En las últimas semanas estaba transitando un problema de salud”, contó Shaw. Sin embargo, el detalle no llegó a tener gran alcance por una decisión del actor. “Él lo llamó un problema personal”, agregó Shaw y contó que su renuncia se habría dado apenas hace una semana. “No se sabía, hasta el momento, que Esteban Prol iba a ocupar su lugar”, añadió.
Pero hace exactamente una semana, Grimau se puso en contacto con los responsables de la obra que protagonizaría con Del Boca. “No era un problema económico, no era que no estaba contento porque fue uno de los primeros entusiasmados con acompañar a Andrea, que era su vuelta”, señaló.
Cómo fue el cuadro de salud de Antonio Grimau en los últimos días
Después de la muerte de Grimau, se conocieron los motivos de su baja en la obra de Carlos Paz. Lo que había elegido llamar problema personal escondía un diagnóstico respiratorio por detrás. Desde el jueves pasado, el actor estuvo internado en el Hospital María Ferrer, un centro de salud especializado en enfermedades respiratorias.
Grimau padecía EPID o la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Se trata de un grupo de más de 200 trastornos que afectan al intersticio pulmonar, es decir, al tejido y espacio del pulmón que rodean y sostienen los alvéolos o sacos de aire donde ocurre el intercambio de oxígeno.