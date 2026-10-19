Murió Marcela Ortiz, la actriz y modelo que fue pareja de Raúl Taibo

Resumen para apurados
- La actriz y modelo Marcela Ortiz murió a los 61 años el sábado pasado en Benavídez tras despistarse con su auto en un zanjón por causas bajo investigación.
- Figura del cine y la TV en los años 80 y 90, Ortiz regresaba a su casa luego de ver a una amiga y comprar medicamentos debido a una afección cardíaca previa.
- La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte y la autopsia determinará si una descompensación médica desencadenó el trágico siniestro vial.
Marcela Ortiz, reconocida modelo y actriz que alcanzó gran popularidad durante las décadas de 1980 y 1990 y estuvo casada con Raúl Taibo a comienzos de los 90, murió a los 61 años. Según trascendió, sufrió un accidente el sábado pasado en Benavídez, partido de Tigre.
La noticia fue confirmada por la periodista Fernanda Iglesias, quien contó en sus redes sociales que habló con Shelsian, la hija de Ortiz. “Tuvo un accidente el sábado, en Benavídez. Su hija Shelsian me dijo ‘estoy destruida, con mucho dolor’”, escribió.
La panelista de Puro Show (eltrece) también reconstruyó las horas previas al hecho. Según relató, Ortiz había ido al cine y a tomar un helado con su amiga Samantha Farjat. Antes de llevarla a su casa, ambas pasaron por una farmacia para comprar un medicamento que la actriz tomaba por un problema cardíaco.
El accidente ocurrió después de que Ortiz dejara a Farjat y emprendiera el regreso a su hogar. “La encontraron dentro de su auto, un Renault Sandero gris, en un zanjón. Tenía puesto el cinturón de seguridad, pero estaba sin conocimiento”, relató Iglesias.
De acuerdo con la periodista, intentaron reanimarla, pero no consiguieron salvarla. “Mientras hacían las maniobras de RCP, sonó su celular: era Samantha, que quería chequear que su amiga había llegado bien a su casa. Cuando la policía le contó lo ocurrido, fue hasta el lugar”, agregó.
La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”. Según precisó Iglesias, la autopsia se realizará este martes para determinar qué ocurrió.
La trayectoria de Marcela Ortiz
Ortiz construyó una extensa carrera como modelo y actriz, con una presencia destacada en la televisión, el cine y el teatro. Durante los 80 y los 90 alcanzó una importante popularidad y compartió proyectos con figuras reconocidas del espectáculo argentino.
En cine, participó en películas como Los extermineitors (1989) y Bañeros II, la playa loca (1989). En televisión, formó parte de producciones como El amor tiene cara de mujer (1994), además de trabajar en otros proyectos junto a artistas como Guillermo Francella y Emilio Disi.
A comienzos de los 90 estuvo casada con Raúl Taibo. Su hija Shelsian es fruto de su relación con el empresario Sammy Saúl, sobrino del productor Alejandro Romay.
El mensaje de despedida de su hija
Tras conocerse la muerte de su madre, Shelsian publicó un sentido mensaje en una historia de Instagram, acompañado por una fotografía de ambas. Allí expresó el dolor que atraviesa y explicó por qué decidió compartir públicamente sus sentimientos.
“Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y esta claramente es una”, escribió. Luego agregó: “No soy alguien que exponga mi vida personal, pero me veo obligada a hacerlo por los acontecimientos que me exceden, aun cuando ni yo puedo procesarlo”.
En otro tramo de la publicación, la despidió con palabras de amor: “Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”.
Finalmente, expresó su deseo de encontrar algún día una explicación para lo ocurrido: “Solo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto”.
La joven cerró su mensaje con un pedido para conservar el recuerdo de ambas: “Este día de la foto que sea eterno en nuestra memoria y corazón”.