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Murió Tom Skerritt, el actor que brilló en "Top Gun" y "Alien"

El intérprete estadounidense tenía 93 años y desarrolló una carrera de más de seis décadas, con más de 40 películas y un premio Emmy.

TOM SKERRITT. El intérprete estadounidense tenía 93 años y desarrolló una carrera de más de seis décadas, con más de 40 películas y un premio Emmy.
TOM SKERRITT. El intérprete estadounidense tenía 93 años y desarrolló una carrera de más de seis décadas, con más de 40 películas y un premio Emmy. GETTY IMAGES
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El actor Tom Skerritt, figura de 'Top Gun' y 'Alien', murió a los 93 años en Estados Unidos, según confirmó su representante tras una destacada carrera artística.
  • A lo largo de seis décadas, participó en más de 40 películas como 'MASH' y 'Contacto', y obtuvo un premio Emmy en 1993 por su labor protagónica en la serie 'Picket Fences'.
  • Su fallecimiento deja una huella profunda en el cine y la televisión, consolidándolo como un referente versátil e inspiración para futuras generaciones de actores.
Resumen generado con IA

Tom Skerritt, el actor estadounidense recordado por sus papeles en Top Gun y Alien, el octavo pasajero, murió a los 93 años. La noticia fue confirmada por su representante y generó muestras de pesar entre colegas y admiradores de una figura que dejó su marca en el cine y la televisión.

“Estamos con el corazón roto por su muerte”, expresó su familia en diálogo con TMZ. En el mismo mensaje, sus seres queridos destacaron aspectos de su personalidad que trascendían su trayectoria artística.

“Mientras que el mundo conoció a Tom por su extraordinaria carrera como actor, nosotros lo conocimos por su sentido del humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que aportó a nuestras vidas”, señalaron.

También remarcaron su compromiso con la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el servicio a los demás, los veteranos de guerra y el cuidado del mundo natural. Además, destacaron su interés por ayudar a otras personas a encontrar y compartir sus propias voces.

Una carrera de más de seis décadas

Skerritt debutó en la pantalla grande en 1962 y, desde entonces, participó en más de 40 películas. Entre sus trabajos más destacados figuran MASH*, Alien, el octavo pasajero, Top Gun, Magnolias de acero y Contacto.

Su trayectoria también tuvo un capítulo importante en la televisión estadounidense. En 1993, ganó un premio Emmy por su actuación en la serie Picket Fences, reconocimiento que consolidó su prestigio como intérprete.

A lo largo de su carrera, se destacó por su versatilidad y carisma, cualidades que le permitieron construir personajes memorables en distintos géneros y formatos.

En una entrevista con Variety, su representante lo definió como “un verdadero profesional y una inspiración para varias generaciones de actores”.

El legado de Tom Skerritt

La noticia de su muerte provocó mensajes de despedida y homenajes en las redes sociales por parte de colegas y fanáticos. Su participación en películas emblemáticas y su aporte a la televisión lo convirtieron en una figura respetada dentro de la industria audiovisual.

Con más de seis décadas de trayectoria, Tom Skerritt será recordado por su talento y por los personajes que acompañaron a varias generaciones de espectadores.

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