Las fotos del casamiento del Turco García y Mariela Prieto tras superar una fuerte crisis
Claudio “El Turco” García y Mariela Prieto dieron el “sí, quiero” en una emotiva celebración en Parque Leloir. La pareja reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo, después de atravesar una crisis durante 2026.
Resumen para apurados
- Claudio 'El Turco' García y Mariela Prieto se casaron el sábado 17 de octubre en Parque Leloir para consolidar su amor tras más de 30 años de relación.
- La boda se celebró en el Palacio D'Or ante figuras del espectáculo, luego de superar una fuerte crisis de pareja expuesta tras el paso del exfutbolista por Gran Hermano.
- El enlace formaliza el vínculo de tres décadas y un hijo en común, marcando una etapa de estabilidad y cierre de las controversias públicas que rodearon a la pareja.
Después de más de tres décadas de relación, Claudio “El Turco” García y Mariela Prieto finalmente se casaron. La pareja celebró su boda el sábado 17 de octubre en el Palacio D'Or Eventos, ubicado en Parque Leloir, en una fiesta que reunió a sus seres queridos y a distintas figuras del mundo del espectáculo.
El casamiento llegó luego de un año difícil para la pareja. Durante 2026, su relación atravesó una crisis que tomó repercusión pública tras la participación del exfutbolista en Gran Hermano. Sin embargo, después de más de 30 años de historia juntos y un hijo en común, Yamil García, ambos decidieron dar un nuevo paso en su relación.
Las fotos del casamiento del Turco García y Mariela Prieto
La celebración estuvo marcada por los momentos románticos entre los novios, que compartieron su alegría con familiares y amigos. Durante la ceremonia, ambos se dedicaron palabras de amor y sellaron una historia que lleva más de tres décadas.
Entre los invitados estuvieron varios exparticipantes de Gran Hermano, como Solange Abraham, Campanita, Franco Poggio y Cinzia Francischiello. También asistieron Christian Sancho y Celeste Muriega, además del cantante El Polaco, entre otras personalidades.
La fiesta combinó emoción, música y encuentros entre figuras del espectáculo que acompañaron a la pareja en una noche especial.
El vestido de novia de Mariela Prieto y el look del Turco García
Para la ocasión, Mariela Prieto eligió un vestido blanco de estilo princesa. El diseño se destacó por un corsé con escote corazón, bordados y aplicaciones de pedrería, combinado con una falda amplia de tul y detalles florales.
La novia completó el look con el cabello rubio suelto y lacio, una tiara brillante, un collar de pedrería y un velo translúcido.
El Turco García, por su parte, optó por un esmoquin negro clásico, con solapas de raso, camisa blanca, moño negro y zapatos de cuero lustrados. Un prendedor floral en la solapa completó el atuendo elegido para la ceremonia.
Una historia de amor de más de tres décadas
El casamiento marcó un nuevo capítulo en la relación de García y Prieto, que llevan más de 30 años juntos y tienen un hijo en común. La boda también llegó después de los episodios que expusieron las dificultades que atravesaron durante este año.
Así, el exfutbolista y Mariela celebraron su unión rodeados de afectos y con una fiesta que tuvo como protagonistas a los novios, sus looks y la presencia de reconocidas figuras del espectáculo.