Maxi López hizo una confesión sobre Wanda Nara y explicó por qué decidió volver al país

Por qué Maxi López volvió a vivir en Argentina después de 21 años

El exdelantero reconoció que instalarse nuevamente en el país no era una decisión que tuviera prevista a corto plazo. Su vida estaba organizada en Europa junto a su actual pareja, Daniela Christiansson, y sus dos hijos pequeños. Sin embargo, la distancia con los hijos que tuvo con Wanda lo llevó a reconsiderar sus prioridades. “Te digo la verdad: no estaba dentro de mis planes cercanos volver a vivir en la Argentina”, confesó durante la entrevista.