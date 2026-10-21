Maxi López hizo una confesión sobre Wanda Nara y explicó por qué decidió volver al país
En una entrevista en Decime la verdad, el exfutbolista explicó cómo una charla con Wanda Nara y el apoyo de su pareja, Daniela Christiansson, influyeron en su decisión de dejar Europa para estar más cerca de sus hijos mayores.
Resumen para apurados
- Maxi López reveló en una entrevista que regresó a vivir a la Argentina tras 21 años en Europa para estar cerca de sus hijos mayores y recuperar el tiempo perdido.
- La decisión se concretó tras dialogar con su expareja Wanda Nara y recibir el apoyo de su esposa Daniela Christiansson, superando años de distancia y conflictos.
- Esta nueva etapa consolida una dinámica de colaboración y cercanía entre López y Nara, priorizando el bienestar y la crianza compartida de sus hijos en el país.
Maxi López contó por qué decidió regresar a vivir a la Argentina después de 21 años en Europa y reconoció que la posibilidad no estaba entre sus planes más cercanos. En una entrevista para Decime la verdad, el ciclo conducido por el productor Fernando Marín y el ex presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, el exfutbolista explicó que la distancia con sus hijos mayores fue determinante para cambiar de rumbo.
Durante la conversación, también se refirió a su relación actual con Wanda Nara, madre de sus tres hijos mayores, y destacó que hoy pueden trabajar juntos para acompañarlos. Según explicó, la cercanía familiar que consiguió después de tantos años le permite recuperar momentos que antes se perdió por vivir en distintos países.
Por qué Maxi López volvió a vivir en Argentina después de 21 años
El exdelantero reconoció que instalarse nuevamente en el país no era una decisión que tuviera prevista a corto plazo. Su vida estaba organizada en Europa junto a su actual pareja, Daniela Christiansson, y sus dos hijos pequeños. Sin embargo, la distancia con los hijos que tuvo con Wanda lo llevó a reconsiderar sus prioridades. “Te digo la verdad: no estaba dentro de mis planes cercanos volver a vivir en la Argentina”, confesó durante la entrevista.
López explicó que, aunque había formado una familia con Daniela y ambos estaban bien en Europa, sentía que no podía tener la proximidad que deseaba con sus hijos mayores.
En ese contexto, las conversaciones con su expareja abrieron la posibilidad de regresar. “Después, en base a charlas con mi ex pareja, me dijo: ‘Me parece que es un buen momento’”, relató.
Al principio, el exfutbolista admitió que no estaba convencido de que fuera la decisión adecuada. Luego habló con Daniela, quien también lo alentó a considerar la mudanza. “Por ahí es la vuelta buena”, recordó que le dijo su pareja. Finalmente, decidió intentarlo y apostar por una vida más cercana a sus hijos.
Cómo está la relación de Maxi López con Wanda Nara
En la entrevista, López destacó que actualmente mantiene una dinámica de trabajo conjunto con Wanda Nara en lo que respecta a sus hijos. Según explicó, la cercanía geográfica facilita que ambos puedan acompañarlos y responder a sus necesidades cotidianas.
El exfutbolista describió esta etapa como una oportunidad para dejar atrás parte de las dificultades que atravesaron durante su relación y los años posteriores a la separación.
“Los chicos están viviendo en casa, la mamá de ellos está a diez minutos y, para cualquier cosa que necesiten los chicos, hoy trabajamos juntos”, contó.
Sus palabras reflejaron un cambio respecto de los años en los que la distancia complicaba la convivencia y el contacto frecuente con sus hijos mayores. Ahora, la posibilidad de compartir más tiempo con ellos se convirtió en una de sus prioridades.
“Estoy recuperando el tiempo”: el mea culpa de Maxi López por la distancia con sus hijos
Al recordar cómo vivió los años separados de sus hijos, López fue contundente al describir el impacto emocional que tuvo la situación. “Uf… Terrible, terrible”, respondió cuando le preguntaron si le había costado la distancia.
El exjugador contó que durante mucho tiempo hizo esfuerzos para estar presente, incluso cuando eso implicaba viajar largas distancias. Si sus hijos estaban en Europa, se trasladaba en auto; si necesitaba encontrarse con ellos en Turquía, tomaba un avión.
Sin embargo, reconoció que esos esfuerzos no siempre le permitieron tener la presencia cotidiana que deseaba. “Me fue mal como pareja, y eso me trajo como consecuencia un distanciamiento, por así decirlo, con los chicos. No pude estar presente queriendo estar”, admitió.
Hoy, López considera que su situación familiar es diferente y que puede recuperar parte del tiempo perdido. “Estoy recuperando el tiempo porque en su momento fallé”, expresó.
En ese sentido, aseguró que intenta concentrarse menos en los conflictos del pasado y más en la posibilidad de disfrutar la vida familiar que buscó durante años.
Qué dijo Maxi López sobre su relación con Daniela Christiansson
Durante la charla, el exfutbolista también habló de su vínculo con Daniela Christiansson, con quien formó una nueva familia y tiene dos hijos pequeños.
López recordó que, cuando comenzaron la relación, él tenía 28 o 29 años y ella, 22. Por entonces, explicó, ambos estaban concentrados en sus carreras profesionales y buscaban construir una vida juntos sin imponer expectativas.
También contó que desde el principio fue claro sobre su situación familiar y la existencia de sus tres hijos mayores. “Le dije: ‘Mirá, vos sos súper joven y yo ya tengo tres hijos’. Fue lo primero que le presenté. Le dije: ‘Esto es mi vida, mi quilombo’”, relató.
Según explicó, esa sinceridad inicial fue importante para que ambos pudieran avanzar en la relación mientras mantenían sus propios objetivos profesionales.
El regreso a la Argentina implicó, así, una decisión familiar que involucró tanto su relación con Daniela como la posibilidad de estar más cerca de sus hijos mayores. Para López, el cambio representa una nueva etapa en la que busca priorizar la presencia cotidiana y recuperar el tiempo que la distancia le quitó.