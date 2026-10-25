Opinión›› EL ESCENARIO Nueve semanas y media Es lo que falta para fin de año. En ese tiempo se conjugarán los ingredientes que trazarán la fisonomía de arranque de un 2027 que hoy solo irradia incertidumbre. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Daniel Dessein Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Benjamin NetanyahuLuiz Inácio Lula da SilvaDonald TrumpJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La libertad de prensa en Estados Unidos Lo más popular Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección El concepto de “caña bienal”, y qué ocurre con la caña que queda en pie Fertilización: la matemática “biológica” vs. la “económica” La Rural de Rosario pide un acuerdo tributario integral Todo listo para una nueva jornada sobre legumbres Ranking notas premium Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial Tensión sin tregua en la Asociación de Magistrados: apelan el rechazo cautelar, recusan al juez Tejerizo y sortean un nuevo tribunal La Junta Electoral de Tucumán, con aval para su "casa propia": dónde estará y cuánto costará Fue parte de la primera Naranja campeona, renunció a Los Pumas y triunfó en la televisión mexicana: la historia de Juan Soler El crimen de Érika: Felipe Sosa, del poder y los excesos al banquillo de los acusados