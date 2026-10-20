El SMN emitió una alerta amarilla por Zonda para tres provincias del norte argentino

En Jujuy y Salta, ambas alertas regirán para la tarde y regresarán en la tarde del miércoles. En Catamarca y La Rioja, los vientos se extenderán hasta la noche. El Zonda se registrará únicamente durante la tarde, al igual que en Tucumán. Se esperan velocidades de entre 30 y 70 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 100 km/h para los sectores con viento, y de entre 30 y 50 km/h en las regiones con Zonda, además del habitual incremento de temperatura.