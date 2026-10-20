El SMN emitió una alerta amarilla por Zonda para tres provincias del norte argentino

Resumen para apurados
- El SMN emitió este martes una alerta amarilla por viento Zonda y ráfagas de hasta 100 km/h en el noroeste argentino ante condiciones climáticas adversas.
- El fenómeno se registrará en zonas cordilleranas y valles con un marcado ascenso térmico, luego de un fin de semana marcado por precipitaciones en toda la región.
- Se espera que los eventos de Zonda se repitan el miércoles y jueves en varias provincias, por lo que las autoridades piden a la población mantenerse informada.
Las alertas meteorológicas anunciadas esta mañana por el Servicio Meteorológico Nacional están divididas en diferentes fenómenos climáticos que golpearán a 13 de las 23 provincias del país. En el noroeste argentino, las alertas que prevalecen se originan en un pronóstico que indica que habrá vientos y Zonda en casi todas las provincias de la región.
En todos los casos, las advertencias fueron emitidas en un primer nivel. Ello indica que la población afectada por la alerta amarilla debe permanecer informada respecto a los reportes climáticos. Santiago del Estero es la única provincia del NOA que no tiene previstos fenómenos meteorológicos intensos para este martes. En algunas de las otras provincias, en cambio, se espera que la alerta se active en nuevos intervalos del miércoles y el jueves.
Alerta por viento y Zonda en el NOA
Son dos las advertencias que prevalecen en las provincias indicadas. El mapa en amarillo indica que habrá tanto viento como Zonda. En general, el primero se dará en las zonas de mayor altura, cercanas a la cordillera. En las zonas más bajas de las provincias que limitan con Chile y en los valles de Tucumán, predominará el viento Zonda.
En Jujuy y Salta, ambas alertas regirán para la tarde y regresarán en la tarde del miércoles. En Catamarca y La Rioja, los vientos se extenderán hasta la noche. El Zonda se registrará únicamente durante la tarde, al igual que en Tucumán. Se esperan velocidades de entre 30 y 70 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 100 km/h para los sectores con viento, y de entre 30 y 50 km/h en las regiones con Zonda, además del habitual incremento de temperatura.
Pronóstico del martes 20 de octubre para el NOA
Las precipitaciones que estuvieron presentes durante todo el fin de semana en el noroeste irán perdiendo fuerza conforme pasen las horas del martes. Solo Jujuy, Salta y Tucumán tienen anunciado un pronóstico de lluvias con probabilidades de ocurrencia entre el 10 y el 40%. Se darán en forma de lloviznas únicamente durante la mañana.
Las seis provincias del NOA tendrán un cielo cubierto, con variantes según la zona. En algunas, como Jujuy, Salta y Tucumán, esta condición de nubosidad disminuirá durante la noche.
La temperatura superará las marcas de todos los últimos días y, por fin, volverá a sobrepasar los 20 °C. Las mínimas se mantendrán entre los 11 °C y 18 °C con un promedio inferior a los 15 °C en toda la región. Los picos más elevados, por otra parte, irán de los 21 °C a los 27 °C, siendo Salta la capital con el promedio más bajo y Tucumán la del más elevado este martes.