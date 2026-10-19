SociedadClima y ecología

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso amarillo por ráfagas intensas, nevadas en alta montaña e importantes lluvias que afectarán a 10 provincias del NOA, Cuyo y la Patagonia Norte durante la jornada.

Los vientos afectarán a la región del Norte.
Los vientos afectarán a la región del Norte. (Imagen Web)
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este lunes un alerta amarilla para 10 provincias argentinas por vientos de hasta 90 km/h, nevadas intensas y fuertes lluvias en el NOA, Cuyo y Patagonia Norte.
  • El fenómeno genera ráfagas en la Puna, acumulación de hasta 50 cm de nieve en la cordillera mendocina y sanjuanina, y lluvias de 20 mm en Neuquén, Río Negro y La Pampa.
  • Las condiciones meteorológicas adversas podrían provocar daños materiales, cortes en rutas cordilleranas y la interrupción de actividades cotidianas en las zonas afectadas.
Resumen generado con IA

La inestabilidad climática y los eventos meteorológicos extremos marcarán la jornada en el oeste argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio aviso de que este lunes 10 provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por un abanico de inclemencias que comprenden ráfagas, nevadas y lluvias que se limitarán a los sectores del Norte, Cuyo y parte de la Patagonia Norte. Estos cuadros climáticos podrían causar daños e interrumpir las actividades cotidianas.

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La semana comienza con severas condiciones meteorológicas en 10 provincias de la Argentina. A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN señaló que en el sector norte las corrientes aéreas se instalarán con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, llegando incluso hasta los 90 km/h, mientras que en las áreas con acumulación de nieve los registros ascenderán hasta los 50 centímetros y las precipitaciones hasta los 20 milímetros.

Fuertes ráfagas en los valles y la Puna del NOA

La región Norte estará afectada por vendavales que se instalarán principalmente en las franjas andinas, de Puna y en los valles del noroeste argentino, registrando ráfagas intensas en la zona de cordillera y Puna en Antofagasta de la Sierra, Belén, Tinogasta y Santa María en Catamarca, aviso que se extiende hasta el área vallista de Tucumán afectando principalmente a la porción de Tafí del Valle.

Los vientos también llegarán a la zona oeste y la Puna de Salta, abarcando a San Antonio de los Cobres, Cachi, Cafayate y Molinos. En el norte del país el aviso se completa con el sector oeste y cordillerano de Jujuy, en el área de Susques, Rinconada, Santa Catalina, la Puna de Tilcara y Humahuaca. Para estos puntos, el SMN indicó que llegarán ráfagas de la dirección oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h; sin embargo, estas pueden ser superadas con valores de 90 km/h principalmente “en los niveles más altos de la cordillera”, según señaló.

Intensas nevadas en la franja andina de Cuyo y el Noroeste

Las alertas por acumulación de nieve se concentran en la zona de Cuyo y el sector andino del NOA, advirtiendo principalmente a todo el macizo occidental, en las áreas de alta montaña y precordillera de Mendoza, donde la zona cordillerana de Malargüe, San Rafael, Tunuyán y Luján de Cuyo está bajo aviso amarillo. A esta alerta le sigue la cordillera de Calingasta, Iglesia y Jáchal, en San Juan.

La región cordillerana de Vinchina y General Lamadrid en La Rioja está bajo alerta, al igual que el sector de alta montaña de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta en Catamarca. Para estos departamentos el SMN advirtió que “el área será afectada por nevadas, chaparrones de nieve y algunas tormentas. Se estiman valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros en todo el período, que pueden ser superados de forma local. Los mayores registros se calculan sobre la cordillera de Mendoza. En los niveles más bajos las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y/o granizo".

Alerta por lluvias en la Patagonia Norte y el sur cuyano

Por último, los avisos por lluvias se limitan a la Patagonia Norte y el sur de Cuyo, impactando de manera directa a gran parte del territorio neuquino, incluyendo áreas cercanas a Neuquén Capital, Zapala, Añelo y puntos de la cordillera y meseta. Sectores del oeste y norte de Río Negro también estarán comprometidos, en especial localidades como Cipolletti, General Roca, El Bolsón y franjas de los valles.

En La Pampa la región afectada será el oeste provincial, incluyendo departamentos como Chical Co y Puelén; mientras que en Mendoza la alerta rige para el distrito sur de la provincia, impactando sobre San Rafael, General Alvear y Malargüe. En estas regiones se esperan precipitaciones de variada intensidad con probabilidad de tormentas embebidas. Según el SMN, “se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local", destacó.

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