Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

La región cordillerana de Vinchina y General Lamadrid en La Rioja está bajo alerta, al igual que el sector de alta montaña de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta en Catamarca. Para estos departamentos el SMN advirtió que “el área será afectada por nevadas, chaparrones de nieve y algunas tormentas. Se estiman valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros en todo el período, que pueden ser superados de forma local. Los mayores registros se calculan sobre la cordillera de Mendoza. En los niveles más bajos las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y/o granizo".