Malvinas: Milei celebró un supuesto respaldo israelí, pero la embajada lo desmintió

En paralelo, Milei volvió a defender su política para recuperar la soberanía sobre el archipiélago. Ante integrantes de su gabinete y representantes del sector empresarial, sostuvo que la Argentina tiene argumentos históricos, jurídicos y geográficos para reclamar las islas. “Por historia, por derecho, por geografía, porque ganamos relevancia en economía y porque Gran Bretaña se está cayendo a pedazos”, afirmó el mandatario, quien atribuyó la situación británica a sus problemas fiscales, los impuestos y la inmigración.