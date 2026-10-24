Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

Jaldo viene vadeando entre responder algunos pedidos de la Rosada y dar señales al Justicialismo nacional. Como ejemplo, hace una semana, los diputados del bloque Independencia, que le responden, no dieron quórum y cayó la sesión convocada por la oposición. En la deliberación del miércoles en la Cámara Baja (convocada por el oficialismo), sin embargo, la postura de las dos diputadas del bloque que estuvieron presentes fue distinta (Javier Noguera no estuvo). Elia Fernández y Gladys Medina se expresaron en contra del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y lo hicieron en consonancia con las posturas de Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, que son antimileístas y disidentes del oficialismo provincial. Llamó la atención de propios y ajenos que en la votación particular del capítulo que modifica el dominio de la tierra rural, Fernández y Medina fueron las únicas tucumanas que votaron en contra. Fue aprobado por 239 adhesiones y sólo hubo cuatro en contra (los otros dos fueron de una neuquina y un salteño).