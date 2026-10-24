Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

A Osvaldo Jaldo no le gusta demasiado viajar a Buenos Aires. Los dirigentes que conocen al gobernador saben que las luces de esa ciudad nunca terminaron de seducirlo y que, siempre que puede elegir, prefiere permanecer en Tucumán, concentrado en la gestión y en la política provincial. Por eso, cuando Jaldo arma la valija y permanece varios días en la Capital Federal, suele haber motivos de peso. Y esta vez hay por lo menos tres.
Los tres tienen que ver con el 2027 electoral. Son sus vínculos con la Casa Rosada y con el peronismo nacional y la situación de su candidatura.
Jaldo llegó a una instancia incómoda de una estrategia que hasta aquí le dio resultados. Al acercarse el año electoral, necesita tomar distancia de La Libertad Avanza (LLA) nacional, porque es su principal adversario electoral en Tucumán. La dificultad es que tampoco puede dinamitar su relación con la Nación. El dialoguismo, de acuerdo con la valoración del oficialismo, le permitió cierta holgura para negociar y gestionar con un Gobierno de distinto signo político.
En relación al PJ, necesita recuperar cercanía, aunque con la suficiente cautela como para no quedar atrapado en disputas y alineamientos que durante estos años procuró evitar.
El mandatario viajó para las últimas sesiones en el Congreso, tal como hicieron otros mandatarios del Norte con los que mantiene cercanía y con los que lleva adelante la estrategia de que sus diputados y senadores voten en conjunto en la mayoría de las iniciativas. Suelen turnarse para estar cerca del centro del poderl, por alguna eventualidad. Recibe los llamados de encumbradas figuras de LLA y también, del peronismo.
Jaldo viene vadeando entre responder algunos pedidos de la Rosada y dar señales al Justicialismo nacional. Como ejemplo, hace una semana, los diputados del bloque Independencia, que le responden, no dieron quórum y cayó la sesión convocada por la oposición. En la deliberación del miércoles en la Cámara Baja (convocada por el oficialismo), sin embargo, la postura de las dos diputadas del bloque que estuvieron presentes fue distinta (Javier Noguera no estuvo). Elia Fernández y Gladys Medina se expresaron en contra del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y lo hicieron en consonancia con las posturas de Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, que son antimileístas y disidentes del oficialismo provincial. Llamó la atención de propios y ajenos que en la votación particular del capítulo que modifica el dominio de la tierra rural, Fernández y Medina fueron las únicas tucumanas que votaron en contra. Fue aprobado por 239 adhesiones y sólo hubo cuatro en contra (los otros dos fueron de una neuquina y un salteño).
En el proyecto sobre vandalismo rural, ellas volvieron a votar igual que el justicialismo nacional. En cuanto a la nueva ley de Discapacidad, marcaron postura al acompañar la iniciativa, al igual que lo hicieron el resto de los representantes de la provincia, y apoyaron el reclamo de Yedlin para que se tratara la prórroga de la Emergencia Pediátrica.
Todas estas propuestas contaban con el especial interés del movimiento nacional.
Jaldo mantiene conversaciones con referentes del espacio, sobre todo, con la línea de su par de Buenos Aires, Axel Kicillof. No porque le encanten particularmente las posturas del posible candidato presidencial, sino porque la figura le disgusta menos que las otras del PJ. Fuentes del axelista Movimiento Derecho al Futuro explican que su máximo referente respeta a los gobernadores peronistas, tanto como los necesita en el contexto de la interna por el 2027. De hecho, trascendió de altas fuentes del Ejecutivo local que el compromiso de los bonaerenses es no pisar Tucumán hasta que se haya definido la contienda local. La médula de la estrategia electoral del jaldismo fue anticipar los comicios lo más posible (mayo) para despegarlo del cronograma electoral federal y provincializar la campaña.
La idea de Jaldo es también impedir que Juan Manzur, presidente en uso de licencia del PJ, pueda llevar adelante cualquier intento de intervenir el partido. Si bien desde el manzurismo afirmaron no tener interés en ello, es un fantasma que sobrevuela. Inclusive, dirigentes cercanos al senador marcaron como un límite la postura sobre la eliminación de las PASO. Es un asunto político prioritario para la Rosada, pero Jaldo ya adelantó en múltiples oportunidades que no está de acuerdo con su supresión. El PJ espera que esa herramienta sea clave para resolver sus disputas internas.
El tercer motivo de los viajes de Jaldo se encadena aquí.
El partido y la candidatura
Dirigentes que transitan los pasillos del poder afirman que Jaldo está tranquilo respecto a dos asuntos: el partido y la viabilidad de su candidatura. Esa tranquilidad, dicen, no vino otorgada del más allá ni de su temperamento. No. Repiten que sería el resultado de arduas gestiones que viene haciendo -y mantiene- con operadores judiciales y políticos de renombre en Buenos Aires. Son los mensajes que el tranqueño baja a la tropa.
Jaldo se ocupó, como vice a cargo, de mantener los papeles del partido en orden para evitar posibles causales de intromisiones. Como se informó en esta columna meses atrás, hizo movimientos administrativos para impedir el avance de una causa por algunos balances rechazados. Por cierto, comentan en el justicialismo que en el contexto de ese expediente pronto se daría a conocer que ya habría fecha - la primera semana de noviembre- de citación para que declaren tanto Manzur como Antonio Ruiz Olivares, presidente y tesorero en los períodos observados. Las versiones también mencionan que los letrados de la organización habrían pedido una prórroga.
Respecto de su postulación, cuestionada por sectores de la oposición, el mandatario fue claro ante dirigentes de primera línea y también hacia abajo. No hay “plan B”, aclaró ante algunos nombres alternativos que llegaron a sus oídos. “Tendré la lapicera hasta el último día y la usaré”, repite el mandatario.
Jaldo pretende despejar no sólo el frente interno, sino también el de los disidentes externos. No sólo Manzur manifestó en múltiples oportunidades que considera que Jaldo no podrá competir, sino que tanto desde LLA como desde Cambia Tucumán anunciaron que recurrirán a la Justicia contra la postulación. El líder del justicialismo oficialista eligió como contrincantes para 2027 a estos dos últimas vertientes, en detrimento del senador. En el acto del Día de la Libertad, de hecho, refirió a que uno de ellos estaba juntando papeles contra su postulación.
Aludió al camperismo, que fue el primer espacio en anunciar que iría a Tribunales. El diputado Mariano Campero, que se postulará para la gobernación, concretará el planteo este lunes. No lo hará solo. Había invitado a distintas fuerzas a acompañar la iniciativa. Fuentes de su espacio consignaron que el PRO, la UCR, Fuerza Republicana y CREO firmarían también la acción declarativa contra la Provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se espera que el documento cuestione la posibilidad de Jaldo de volver a participar. El planteo apunta contra el artículo 90 de la Carta Magna provincial, que permite que una persona cumpla dos mandatos como vicegobernador y, a continuación, otros dos como gobernador, lo que habilitaría una permanencia de 16 años consecutivos entre ambos cargos.
Los opositores sostienen que gobernación y vicegobernación no pueden considerarse cargos desconectados y que el paso de uno a otro no debería permitir eludir los límites a la permanencia en el poder.
Jaldo dice estar tranquilo. Lo repite hacia arriba y lo transmite hacia abajo. La frecuencia y duración de sus viajes muestran que construye esa tranquilidad. La intensidad de su agenda lo demuestra: debe preservar el vínculo con la Rosada sin confundirse con LLA; acercarse al peronismo nacional sin permitir que interfiera en Tucumán y sostener una candidatura que sus adversarios están dispuestos a discutir. Tal vez por eso, aunque Buenos Aires no lo seduzca, Jaldo tiene previsto visitarla con mayor frecuencia.