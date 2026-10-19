OpiniónColumnas Malvinas: un paso en falso en la ONU Carlos Duguech - Analista internacional Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Redacción LA GACETA Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Islas MalvinasOrganización de las Naciones UnidasReino UnidoArgentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Santiago Caputo vinculó la recuperación de Malvinas con la supuesta “islamización” del Reino Unido Malvinas: el Reino Unido autorizó el avance del proyecto petrolero Sea Lion y crece la tensión con la Argentina Malvinas: el Gobierno recurrió al Tribunal del Mar para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion Lo más popular El silencio es una estrategia para comunicar con eficacia Agotado, disperso y saturado; el celular es el culpable de las malas sensaciones Las mejores aplicaciones para detectar infieles Pañales para adultos: la señal de alarma silenciosa de la natalidad global Sin dejar la medicación, la actividad física lidera el ranking de métodos contra la hipertensión arterial Ranking notas premium Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente Él Mató en Tucumán: de Terminator a sus grandes hits en la oscuridad del parque 9 de Julio La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes