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La Rural de Rosario pide un acuerdo tributario integral

“Bajar un impuesto nacional mientras crecen los IIBB no cambia la ecuación”.

La Rural de Rosario pide un acuerdo tributario integral
Por Redacción Economía Hace 8 Hs

La Sociedad Rural de Rosario (SRR) respaldó el avance de una reforma tributaria en la Argentina, aunque reclamó que el proceso involucre de manera conjunta a los gobiernos nacional, provinciales y municipales. Para la entidad, la reducción de la presión fiscal sobre la producción requiere un acuerdo integral que contemple los impuestos de los tres niveles del Estado y establezca compromisos duraderos.

El planteo pone el foco en la acumulación de tributos que afectan a la actividad productiva y en la necesidad de coordinar las políticas fiscales, para evitar que la reducción de una carga impositiva quede neutralizada por el aumento de otra.

La SRR advirtió que las retenciones, el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, el impuesto de Sellos y las tasas municipales representan, en conjunto, una recaudación cercana a un 8% del Producto Bruto Interno. Según la entidad, esos recursos permiten financiar más de una cuarta parte del gasto público.

Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al impuesto sobre los Ingresos Brutos, que representa, en promedio, el 80% de los recursos propios de las provincias. La SRR señaló que su alícuota efectiva ronda un 4%, frente a un 1,5% que considera un nivel que no debería superarse.

La entidad también puso el acento en la participación del Estado en la renta agrícola. De acuerdo con las cifras difundidas por la institución, la carga estatal alcanza el 53,9% en Santa Fe, el 56,9% en Córdoba y el 56,1% en Buenos Aires. En ese contexto, reclamó revisar el sistema de coparticipación federal para modificar la distribución de los recursos y avanzar hacia un esquema que reduzca los impuestos que afectan la competitividad y la inversión.

“Bajar un impuesto nacional mientras crecen Ingresos Brutos y las tasas municipales no cambia la ecuación de un productor ni de ninguna pyme del país”, sostuvo la institución al fijar su posición frente a la reforma anunciada por el Ministerio de Economía.

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