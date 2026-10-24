La Rural de Rosario pide un acuerdo tributario integral

La entidad también puso el acento en la participación del Estado en la renta agrícola. De acuerdo con las cifras difundidas por la institución, la carga estatal alcanza el 53,9% en Santa Fe, el 56,9% en Córdoba y el 56,1% en Buenos Aires. En ese contexto, reclamó revisar el sistema de coparticipación federal para modificar la distribución de los recursos y avanzar hacia un esquema que reduzca los impuestos que afectan la competitividad y la inversión.