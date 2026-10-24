Malvinas: Estados Unidos mira con atención la ley de Milei

El Gobierno de Estados Unidos manifestó su preocupación por el proyecto de ley impulsado por la administración de Javier Milei para defender la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, que contempla sanciones para empresas vinculadas con la explotación petrolera en el archipiélago. El planteo fue expuesto por el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, en la que reconoció que Washington sigue de cerca el impacto de la iniciativa sobre los intereses de sus compañías.