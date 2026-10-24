Malvinas: Estados Unidos mira con atención la ley de Milei

El Gobierno de Estados Unidos manifestó su preocupación por el proyecto de ley impulsado por la administración de Javier Milei para defender la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, que contempla sanciones para empresas vinculadas con la explotación petrolera en el archipiélago. El planteo fue expuesto por el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, en la que reconoció que Washington sigue de cerca el impacto de la iniciativa sobre los intereses de sus compañías.
“Nosotros estamos viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó Landau, número dos del secretario de Estado, Marco Rubio. Sus declaraciones se produjeron un día antes de su reunión con el presidente Milei en la Casa Rosada, en el marco de una visita destinada a profundizar la relación bilateral.
El proyecto oficial, que permanece postergado en el Congreso, busca establecer sanciones contra compañías que participen de la explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Malvinas sin autorización argentina. Entre las firmas alcanzadas se encuentran la británica Rockhopper y la israelí Navitas, que llevan adelante el proyecto petrolero Sea Lion. La iniciativa también contempla penalidades para empresas asociadas a esas compañías en otros emprendimientos.
La preocupación de Washington había sido transmitida en los últimos días por el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, a distintos funcionarios nacionales. Según fuentes oficiales citadas por La Nación, el cuestionamiento se concentra en el alcance del Título I del proyecto, referido a las sanciones para empresas vinculadas con las petroleras que operan en las islas.
El canciller argentino, Pablo Quirno, defendió la iniciativa y reconoció que la legislación vigente necesita modificaciones para fortalecer la posición del país. “Hoy existe una ley que el Gobierno argentino considera que tiene que ser mejorada, porque justamente no le da a la Argentina las herramientas necesarias en el marco que tenemos, para defender de la mejor manera nuestros intereses en la vida”, sostuvo durante la conferencia de prensa que compartió con Landau.
Quirno aclaró que la propuesta no apunta contra una compañía en particular, sino que busca orientar las decisiones de inversión hacia proyectos que cuenten con autorización argentina. En ese sentido, volvió a mencionar el potencial energético de Vaca Muerta como una alternativa para las empresas interesadas en desarrollar actividades en el país.
Reformas
Durante el encuentro, Landau también respaldó la propuesta de la administración de Donald Trump de disolver el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, organismo ante el cual la Argentina presenta anualmente su reclamo por las Malvinas. El funcionario justificó esa postura en la necesidad de reformar las instituciones multilaterales y cuestionó la efectividad de distintos comités del organismo internacional.
La visita del funcionario estadounidense incluyó también reuniones con Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en la agenda comercial y de cooperación entre ambos gobiernos.