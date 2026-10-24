EconomíaRural

Fertilización: la matemática “biológica” vs. la “económica”

En un evento cotejaron fundamentos agronómicos de la nutrición con las cuentas.

Por Redacción Economía Hace 8 Hs

La fertilización debe evaluarse por su efecto sobre el rendimiento y el resultado económico del cultivo, y no solo por el costo de los nutrientes. Ese fue el eje del encuentro con la prensa realizado por Fertilizar Asociación Civil (Fertilizar AC) bajo el título “La matemática del lote”, en el que se vincularon los fundamentos agronómicos de la nutrición con las cuentas que utilizan la empresa agropecuaria y el productor para tomar decisiones.

La jornada se organizó en dos partes para presentar los datos de “la matemática biológica” y “la matemática económica”. La primera abordó los requerimientos nutricionales de los cultivos, la extracción de nutrientes a través de las cosechas, los modelos de diagnóstico y la eficiencia agronómica de uso de los nutrientes. La segunda se concentró en las relaciones entre el costo de los fertilizantes y el precio de los granos, y en cómo las decisiones de manejo se trasladan al margen bruto.

La gerente ejecutiva de Fertilizar AC, María Fernanda González Sanjuan, explicó que el objetivo fue aportar herramientas cuantitativas para relacionar la respuesta biológica de los cultivos con el análisis económico de la actividad. “La idea es contar con elementos más precisos para evaluar situaciones en las que se plantea que ‘los números no dan’”, afirmó.

Por su lado, el coordinador técnico, Esteban Ciarlo, señaló que el primer paso consiste en conocer los requerimientos nutricionales del cultivo y cuántos nutrientes se extraen efectivamente con la cosecha, dado que las plantas toman nutrientes que no necesariamente terminan en el grano, debido a que una parte permanece en los residuos vegetales.

En el caso del maíz, por cada tonelada de grano producida el cultivo requiere 20 kilos de nitrógeno (N) y 4 kilos de fósforo (P), mientras que la extracción por el grano es menor: alrededor de 14 kilos de N y 3 kilos de P por tonelada.

Con un rendimiento promedio nacional de 7,7 toneladas por hectárea en la campaña 2025/26, la extracción estimada alcanzó unos 105 kilos de N y 23 kilos de P por hectárea. Esos valores permiten medir la cantidad de nutrientes que salen del lote con la producción. El problema se da cuando el aporte de la fertilización queda por debajo de lo que se extrae: en ese caso, parte de la producción se sostiene con los nutrientes que aporta el propio suelo, un insumo que no figura directamente en las facturas de la campaña.

Ciarlo también analizó el comportamiento de los nutrientes en un contexto de campaña con elevadas precipitaciones. “El nitrógeno es móvil y puede perderse por lavado, por lo que su disponibilidad debe evaluarse en relación con el ciclo del cultivo”, advirtió. El fósforo, en cambio, tiene menor movilidad y puede acumularse en el suelo, por lo que su manejo tiene relación con la disponibilidad en las campañas posteriores (medición que aporta el índice de P Bray).

El especialista introdujo el concepto de eficiencia agronómica, que definió como los kilos adicionales de grano que se obtienen por cada kilo de nutriente aplicado, y resaltó la importancia de la nutrición balanceada. “Aplicar un nutriente de manera aislada no siempre permite aprovechar todo su potencial si otros elementos limitan el crecimiento. La dosis, la fuente, el momento y la forma de aplicación también condicionan la eficiencia de la fertilización”, agregó.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA
1

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca dieron origen al primer espumante de Jujuy y a un vino que hace lío
2

Los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca dieron origen al primer espumante de Jujuy y a un vino que hace lío

75 años y 75 momentos en la vida de Charly García
3

75 años y 75 momentos en la vida de Charly García

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa
4

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán
5

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

Ranking notas premium
El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
1

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo
2

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo

Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural
3

Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural

Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo
4

Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo

La Justicia rechazó por ahora frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados
5

La Justicia rechazó "por ahora" frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

Mentalismo en vivo en Tucumán: ¿qué le preguntarías a tu yo de dentro de 30 años?

Mentalismo en vivo en Tucumán: ¿qué le preguntarías a tu yo de dentro de 30 años?

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

Comentarios