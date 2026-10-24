Fertilización: la matemática “biológica” vs. la “económica”

Con un rendimiento promedio nacional de 7,7 toneladas por hectárea en la campaña 2025/26, la extracción estimada alcanzó unos 105 kilos de N y 23 kilos de P por hectárea. Esos valores permiten medir la cantidad de nutrientes que salen del lote con la producción. El problema se da cuando el aporte de la fertilización queda por debajo de lo que se extrae: en ese caso, parte de la producción se sostiene con los nutrientes que aporta el propio suelo, un insumo que no figura directamente en las facturas de la campaña.