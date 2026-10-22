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Milei endureció su mensaje por Malvinas: “Los ingleses están inquietos y los vamos a seguir incomodando”

El Presidente defendió la presión diplomática para recuperar la soberanía del archipiélago y volvió a descartar una salida bélica.

Javier Milei ante la ONU abordó el reclamo por Malvinas.
Javier Milei ante la ONU abordó el reclamo por Malvinas. ARCHIVO.
Por Redacción Política Hace 53 Min

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei ratificó en Argentina el reclamo por Malvinas y afirmó que incomodará al Reino Unido por vía diplomática para forzar la restitución de las islas.
  • El mandatario descartó una salida militar y defendió la vía pacífica, en un marco de tensión por debates en la ONU sobre el Comité de Descolonización que insta a dialogar.
  • La postura busca forzar a Londres a reanudar el diálogo bilateral sobre la soberanía, marcando el tono que mantendrá la diplomacia argentina en foros internacionales.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei ratificó el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y aseguró que la presión diplomática genera preocupación en el Reino Unido. “Los ingleses están presionados, inquietos e incómodos. Los vamos a seguir incomodando hasta que nos devuelvan las islas”, sostuvo.

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El mandatario volvió a descartar una solución militar al conflicto y defendió la vía diplomática como estrategia para avanzar en la recuperación del archipiélago. En ese sentido, afirmó que la Argentina cuenta con argumentos históricos, geográficos y jurídicos para respaldar su reclamo.

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“Las Malvinas son argentinas, por derecho, por historia y por geografía”, reiteró Milei, quien también remarcó que la reivindicación de soberanía se mantendrá más allá de los organismos internacionales que intervengan en la cuestión.

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Sus declaraciones se producen en un escenario de debate internacional sobre el papel de las Naciones Unidas en la disputa. En particular, el Comité Especial de Descolonización de la ONU insta cada año a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia de soberanía.

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De esta manera, el Gobierno nacional reafirmó su postura de sostener el reclamo por Malvinas mediante la presión diplomática, con el objetivo de lograr que el Reino Unido acceda a discutir la soberanía de las islas.

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