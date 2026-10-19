EEUU propuso disolver el comité de la ONU en el que la Argentina sostiene su reclamo por Malvinas

Estados Unidos propuso poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el órgano en el que la Argentina defiende cada año su reclamo de soberanía sobre lasIslas Malvinas y desde el cual la comunidad internacional insta a Buenos Aires y Londres a reanudar las negociaciones. La iniciativa de la administración de Donald Trump abre un interrogante sobre el futuro de uno de los principales foros multilaterales en los que el país sostiene su posición sobre el archipiélago.