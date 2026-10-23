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Fue parte de la primera Naranja campeona, renunció a Los Pumas y triunfó en la televisión mexicana: la historia de Juan Soler

De Tucumán a México, construyó una exitosa carrera como actor. El exfullback recuerda los sacrificios, las decisiones que marcaron su vida y la nostalgia por todo lo que dejó atrás.

Juan Soler debutó en Los Pumas a fines de la década de 1980.
Juan Soler debutó en Los Pumas a fines de la década de 1980.
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El actor tucumano Juan Soler relató cómo abandonó Los Pumas y su provincia a fines de los 80 para radicarse en México, donde triunfó con éxito en la televisión.
  • El exfullback fue campeón con el seleccionado tucumano Los Naranjas y vistió la camiseta albiceleste antes de volcarse por completo al arte dramático.
  • La historia de Soler refleja el costo de reinventarse lejos del país, transformando una prometedora carrera deportiva en un legado de éxito en la ficción latinoamericana.
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