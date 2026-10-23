Fue parte de la primera Naranja campeona, renunció a Los Pumas y triunfó en la televisión mexicana: la historia de Juan Soler
De Tucumán a México, construyó una exitosa carrera como actor. El exfullback recuerda los sacrificios, las decisiones que marcaron su vida y la nostalgia por todo lo que dejó atrás.
Resumen para apurados
- El actor tucumano Juan Soler relató cómo abandonó Los Pumas y su provincia a fines de los 80 para radicarse en México, donde triunfó con éxito en la televisión.
- El exfullback fue campeón con el seleccionado tucumano Los Naranjas y vistió la camiseta albiceleste antes de volcarse por completo al arte dramático.
- La historia de Soler refleja el costo de reinventarse lejos del país, transformando una prometedora carrera deportiva en un legado de éxito en la ficción latinoamericana.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium