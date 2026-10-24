Todo listo para una nueva jornada sobre legumbres

Potenciar la producción, agregar valor y anticipar los cambios en los mercados serán los ejes de una nueva jornada organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera), que se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre en el Hotel City Center de Rosario. El encuentro ofrecerá un espacio de actualización y de intercambio para conectar los desafíos del lote con las oportunidades comerciales de la cadena de legumbres.