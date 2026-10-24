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Todo listo para una nueva jornada sobre legumbres

El espacio buscará conectar los desafíos del lote con oportunidades comerciales.

Por Redacción Economía Hace 8 Hs

Potenciar la producción, agregar valor y anticipar los cambios en los mercados serán los ejes de una nueva jornada organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera), que se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre en el Hotel City Center de Rosario. El encuentro ofrecerá un espacio de actualización y de intercambio para conectar los desafíos del lote con las oportunidades comerciales de la cadena de legumbres.

La agenda combinará conocimientos técnicos, experiencias productivas y análisis económico. El objetivo será aportar herramientas para una actividad en la que las decisiones de manejo deben acompañarse de una lectura del clima, de las tendencias alimentarias y de la competencia internacional.

El programa incluirá la presentación “Alianzas que alimentan: 10 años construyendo impacto”, a cargo de Natasha Hirsh. Luego, Mariana Sánchez, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, expondrá sobre “Más allá del grano: tendencias, innovación y nuevas oportunidades para las legumbres”, con foco en las posibilidades que abre la tecnología de alimentos para diversificar usos y para agregar valor.

Las perspectivas climáticas tendrán un lugar destacado con la participación de Leonardo Debenedictis, quien abordará “¿Llega el Súper Niño? ¿Cómo impactará en nuestra región?”. La presentación pondrá en discusión un interrogante clave para la planificación de la campaña y para las decisiones agronómicas.

La actualización técnica continuará con Federico Tocchetto, quien disertará sobre producción de garbanzos, y con el consultor privado Gabriel Prieto, que compartirá lecciones de la producción de arveja y de lenteja en un año Niño. Ambas exposiciones acercarán experiencias y conocimientos para evaluar estrategias de manejo en estos cultivos.

Durante la tarde, el bloque “Outlook de mercados” reunirá a un panel de miembros de Clera para analizar la situación de los mercados de legumbres, los nuevos jugadores y los competidores del sector. El intercambio buscará aportar una mirada sobre el escenario comercial y sobre los desafíos de posicionamiento de la cadena.

A continuación, Martín Giletta presentará “Escenario económico global y panorama económico argentino. Desafíos del agro para lo que viene”, para incorporar al debate las variables económicas que atraviesan la actividad.

El cierre de las exposiciones estará a cargo de Lucas Romero, con “Perspectivas de un 2027: ¿de continuidad o de cambio?”. Luego habrá un espacio de preguntas y de intercambio con los participantes.

Con esta propuesta, Clera busca reunir distintas miradas para acompañar la toma de decisiones productivas y comerciales, y para fortalecer el intercambio entre los actores de la cadena de legumbres.

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