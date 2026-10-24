El concepto de “caña bienal”, y qué ocurre con la caña que queda en pie

Fogliata presentó un escenario hipotético, en el caso de que no haya más lluvias: a ese ritmo de molienda diaria, si se llevara la zafra 30 días más -es decir, hasta el 15 de noviembre- se podrían moler 2.922.000 toneladas; y si se la llevara hasta el 30 de noviembre, se molerían 4.383.000 toneladas. Así, no quedaría “caña en pie”. Pero, aclaró, la clave es que no haya más lluvias. Llegar a esa fecha con cañas no afectadas por heladas o por floración tiene sus inconvenientes, como la cosecha tardía, que se notará en la zafra siguiente.